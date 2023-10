Al via i lavori per il nuovo asilo nido di Torre

PORDENONE – Come promesso, a fine novembre inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo Asilo nido di Torre che sorgerà nell’area verde tra il bocciodromo e il campo di calcio di via Musile. Un’area vivace ricca di strutture socio-ricreative che accolgono persone di tutte le fasce di età: dalla primissima infanzia fino alla terza età. Per l’opera, che verrà consegnata a novembre 2025, sono stati stanziati 2,6 milioni di euro, in parte fondi PNRR e in parte provenienti dalla Regione.

​

L’edificio ospiterà 60 bambini, si svilupperà su 860 mq in un unico piano e sarà dotato di varie sezioni dedicate sia ai neonati che ai piccolini. La struttura energeticamente efficiente e molto accogliente, sarà immersa nel verde: il progetto infatti prevede anche la sistemazione degli spazi esterni e all’area destinata a parcheggio.

​«Il progetto relativo alla realizzazione delle opere esterne del nuovo Asilo – spiega l’assessore all’edilizia pubblica Giuseppe Verdichizzi – prevede una trentina di posti auto e un’area verde recintata con diversi giochi per i bambini. La struttura che sorgerà a breve si inserirà in un quartiere già molto vivace, come quello di Torre, che contribuirà a sviluppare ulteriormente, per garantire una migliore qualità di vita di Pordenone».

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «I cittadini continuano a sentir parlare di cantieri e lavori in città. Questo dimostra che tutto quello che abbiamo progettato e ideato nel corso degli ultimi due anni sta prendendo effettivamente corpo attraverso la partenza di tutti i cantieri.

Questo è uno dei più attesi, poiché darà una risposta in più ai genitori. Oggigiorno infatti si mettono al mondo meno bambini ma, per riuscire a conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia, sono sempre di più i nuclei famigliari che chiedono il servizio degli asili nido.

Insomma, meno figli, ma quelli che ci sono vengono portati nelle strutture pubbliche. Per questo il Comune si mette al servizio della città fornendo un servizio indispensabile alle famiglie».

​

Il nuovo Asilo nido aumenterà di 20 posti la disponibilità della struttura che attualmente sorge in via Cantore, sempre a Torre. Quest’ultima, quando il nuovo Nido sarà realizzato, verrà riqualificata e concessa in gestione tramite gara ad un privato con canone “popolare”.

Così si garantirà un ulteriore aumento di disponibilità per i bimbi, venendo incontro alle necessità economiche non trascurabili delle famiglie della nostra città, che potranno usufruire di un servizio sicuramente meno costoso rispetto alle strutture private.