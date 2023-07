Al via i Punti Verdi comunali per bimbi dai 3 ai 6 anni

PORDENONE – Sono stati avviati anche quest’anno i Punti Verdi comunali, che rallegreranno l’estate dei bambini dai 3 ai 6 anni.

Il servizio, che si terrà dal 3 luglio all’11 agosto, offre alle famiglie la possibilità di gestire i loro bambini per un periodo di 4 o 6 settimane ad un costo decisamente contenuto (rispettivamente 195 € e 295 €) che comprende sia l’attività ludico ricreativa che il servizio mensa. Le sedi destinate ai Punti Verdi sono la scuola dell’infanzia di via Fiamme Gialle e quella di Viale Libertà, due strutture dotate di locali spaziosi e accoglienti, nonché di spazi verdi in cui i bimbi possono giocare in sicurezza.

​

Quest’anno risultano iscritti 235 bambini, esattamente suddivisi nelle due scuole, che saranno accuditi da educatori e animatori della Fondazione Opera Sacra Famiglia e delle cooperative Ascaretto e FAI.

Questi offriranno un servizio educativo e ricreativo che consentirà ai più piccoli di trasformare il semplice tempo libero del periodo estivo in un’esperienza creativa, coinvolgente e divertente, assieme ai loro coetanei. Le attività, prevalentemente di carattere ludico e laboratoriale, intendono favorire la socializzazione dei bambini e lo sviluppo delle potenzialità e delle personalità di ciascuno di essi.

Il tema conduttore su cui saranno incentrate le attività sarà “Sport, salute e benessere”, ponendo l’attenzione dei bimbi sull’importanza che rivestono l’attività motoria ed una corretta alimentazione.

​Questo servizio è organizzato dal Comune di Pordenone con l’importante sostegno della Fondazione Friuli ed è gestito dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, dalla cooperativa Ascaretto e dalla cooperativa FAI.

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Da dopo la pandemia il Comune di Pordenone ha raddoppiato i posti disponibili dei Punti Verdi per venire incontro ai bisogni delle famiglie e per soddisfare le numerose richieste. Nonostante ciò le tariffe sono state bloccate, sebbene ciò abbia comportato un sacrificio soprattutto per l’aumento dei prezzi generalizzato che ha colpito ogni ambito della società. Secondo noi i Punti Verdi rappresentano una scelta sociale che da un lato consente ai genitori di tenere i loro figli in un luogo sicuro, e dall’altro offre un servizio ad un prezzo decisamente contenuto».

​«La nostra politica – spiega l’assessore a istruzione e politiche giovanili Alberto Parigi – punta ad aumentare gli spazi per i nostri giovani, a garantire servizi alle famiglie, a realizzare edifici scolastici che soddisfino criteri di sicurezza, energeticamente e tecnologicamente avanzati, e che offrano attività di pre scuola, doposcuola o Punti Verdi. Questo significa aumentare per i giovani l’attrattività di Pordenone».