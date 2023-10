Al via la stagione 23/24 del Capitol Pordenone

PORDENONE – Il Capitol si prepara a portare nel cuore della città e della regione il meglio della musica italiana e internazionale e la Stand Up comedy più irriverente ed arguta.

Trasversalità è la parola d’ordine adottata dalla direzione artistica del Capitol, a firma della Associazione Culturale Il Deposito. Trasversalità dei generi e degli artisti invitati, il programma vedrà, infatti, protagonisti sul palco del club artisti affermati ed emergenti, rappresentanti di vari generi musicali.

Seppur già nei mesi di settembre e ottobre la sala del centro città ha ospitato e ospiterà gli eventi di Pordenonelegge, SPK Teatro e Compagnia Arti e Mestieri, la quinta stagione del Capitol prenderà ufficialmente l’avvio il 20 ottobre con il comedian Carmine Del Grosso, che darà così il via anche alla terza edizione di Stand uPN, la stand up comedy secondo il Capitol. Seguiranno nel corso dei mesi, altri comedians che porteranno in città i loro nuovi spettacoli: Filippo Giardina, Immanuel Casto, Yoko Yamada ed altri che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Ma il Capitol è per vocazione luogo della musica, ecco quindi che la direzione artistica, che da vent’anni opera nel campo della musica e dei concerti, ha selezionato per il club pordenonese gli artisti italiani ed internazionali più apprezzati o emergenti.

La maggior parte dei quali si esibiranno nell’unica data in Regione o in Triveneto, quali ad esempio, la chitarrista e compositrice statunitense Kaki King, che il 19 novembre celebrerà al Capitol, unica data in Triveneto, il ventesimo anniversario del suo primo album “Everybody Loves You”, o ancora il cantautore folk statunitense Micah P. Hinson, in Italia per sole quattro date, che il 26 novembre presenterà il suo ultimo lavoro “I Lie to You” in versione live accompagnato dalla sua band.

Il 28 ottobre serata speciale dedicata al mondo della musica Indie con Canta Indie, Canta male, un karaoke collettivo con musica suonata dal vivo sulle note delle canzoni indie più amate di tutti i tempi.

CAPITOL

Via G. Mazzini, 60 – Pordenone

Si canteranno assieme a squarciagola e si balleranno canzoni di Coez, Calcutta, The Giornalisti, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari, Tre allegri Ragazzi Morti, Lunapop, Goggi, Morandi e molte altre che hanno fatto la storia della musica indie italiana.

Il 4 Novembre saranno protagonisti sul palco del Capitol i milanesi Studio Murena, capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz, dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione.

Grande attesa e prevendite impazzite per l’arrivo a Pordenone del rapper Nitro, che l’8 Dicembre si esibirà nel club cittadino con uno show ricco di energia e talento.

Questa è solo una anticipazione di quello che sarà la stagione invernale del Capitol, nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi artisti e serate.

I biglietti per tutti i concerti e spettacoli della rassegna Capitol 23/24 sono acquistabili in prevendita on-line su Dice e la sera stessa dell’evento al botteghino.

Il calendario completo ed aggiornato della programmazione del Capitol su www.capitolpordenone.com/programmazione e sulle pagine social Capitol Pordenone.