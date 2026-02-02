6.2 C
Pordenone
martedì , 3 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Aladura propone: La verità della finzione – Silvano Petrosino

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La verità della finzione
Incontro con Silvano Petrosino
Mercoledì 4 Febbraio 2026 ore 20.30, Auditorium Vendramini
Giovedì 5 Febbraio 2026 ore 9.00, Auditorium Grigoletti (per le scuole). Promosso da Aladura.

L’esperienza umana non coincide mai con la semplice vita ma è frutto dell’intrecciarsi di segni, sogni, paure, speranze, illusioni, propositi che accompagnano come un’ombra ogni istante del nostro vivere. Parlare di questa trama aggrovigliata e densa è un’impresa temeraria.

Eppure c’è un segmento dell’espressione umana che non si tira indietro di fronte al compito di rispondere a questa esigenza insopprimibile di senso: la grande letteratura.

E lo fa ricorrendo al suo strumento più raffinato: la finzione. Attraverso le opere di alcuni grandi scrittori come Céline, Conrad, Collodi, Kafka, Milton … Petrosino ci mostra quanto la letteratura continui a offrirci questa preziosa occasione, invitandoci a trovare e custodire uno spazio e un tempo di silenzio che ci permetta di continuare a prestare ascolto a quella parola letteraria nel tentativo di dare risposte ai grandi interrogativi della nostra vita.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.