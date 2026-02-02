Aladura propone: La verità della finzione – Silvano Petrosino

PORDENONE – La verità della finzione

Incontro con Silvano Petrosino

Mercoledì 4 Febbraio 2026 ore 20.30, Auditorium Vendramini

Giovedì 5 Febbraio 2026 ore 9.00, Auditorium Grigoletti (per le scuole). Promosso da Aladura.

L’esperienza umana non coincide mai con la semplice vita ma è frutto dell’intrecciarsi di segni, sogni, paure, speranze, illusioni, propositi che accompagnano come un’ombra ogni istante del nostro vivere. Parlare di questa trama aggrovigliata e densa è un’impresa temeraria.

Eppure c’è un segmento dell’espressione umana che non si tira indietro di fronte al compito di rispondere a questa esigenza insopprimibile di senso: la grande letteratura.

E lo fa ricorrendo al suo strumento più raffinato: la finzione. Attraverso le opere di alcuni grandi scrittori come Céline, Conrad, Collodi, Kafka, Milton … Petrosino ci mostra quanto la letteratura continui a offrirci questa preziosa occasione, invitandoci a trovare e custodire uno spazio e un tempo di silenzio che ci permetta di continuare a prestare ascolto a quella parola letteraria nel tentativo di dare risposte ai grandi interrogativi della nostra vita.