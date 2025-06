“Alchimia & Terroir”, incontro tra gioiello e gusto il 26

PORDENONE – Giovedì 26, dalle ore 18, alla gioielleria Gconcept (Corso Vittorio Emanuele II, 56/B – Pordenone), si terrà un evento straordinario che promette di rivoluzionare il mondo delle degustazioni: “Alchimia & Terroir”, un incontro prezioso tra gioiello e gusto che per la prima volta abbina il fascino delle gemme alla raffinatezza del vino. Un’alchimia inedita tra due mondi preziosi

L’evento, organizzato dalla Gioielleria Gconcept – gioielleria specializzata nella creazione di eventi esclusivi che celebrano l’eccellenza artigianale italiana attraverso format innovativi e coinvolgenti – in collaborazione con Cantina Borgo delle Rose, nasce dalla visione pionieristica di unire due universi apparentemente lontani ma accomunati dalla stessa passione per la cura del dettaglio, la ricerca dell’eccellenza e la capacità di trasformare la materia grezza in emozioni pure.

«Gioielli e vino rappresentano due forme d’arte che condividono processi di trasformazione miracolosi – racconta Rita Falletta di Gconcept-. Come l’orefice plasma il metallo grezzo in creazioni preziose, così il vignaiolo trasforma l’uva in nettare divino. Il nostro evento celebra questa sinergia unica attraverso un viaggio sensoriale che racconta storie di oro e terroir, tempo e materia, sensi e bellezza».

“Alchimia & Terroir” si discosta completamente dai tradizionali incontri enogastronomici, proponendo un format innovativo basato sullo storytelling multisensoriale. L’evento è aperto a tutti gli amanti di vino e gioielli, offrendo un’occasione unica per scoprire connessioni inaspettate tra due mondi di eccellenza:

• Degustazioni guidate di vini fermentati in anfora, che evocano metaforicamente il loro “fuso nel crogiolo”

• Narrazioni sensoriali che svelano analogie segrete tra la lavorazione dell’oro e le fasi di produzione del vino

• Storytelling immersivo a cura di esperti gemmologi e sommelier professionisti

• Esperienze tattili e visive che coinvolgono tutti i sensi

L’evento rappresenta un’opportunità unica per il settore orafo di aumentare la visibilità attraverso una narrazione che valorizza il sapere artigianale, creando al contempo nuove emozioni legate ai brand e aprendo l’accesso a una clientela di appassionati di nicchia.

Per il mondo del vino, “Vinificazione Aurea” offre la possibilità di valorizzare la ricerca enologica attraverso associazioni prestigiose, posizionando il prodotto in un contesto di alta artigianalità e differenziandosi grazie all’originalità del format narrativo.

Info e prenotazioni: Gioielleria Gconcept , cell. 334 922 4600