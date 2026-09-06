Amici Pordenonelegge, il 7 scatta seconda fase campagna crowdfunding

PORDENONE – Scatta lunedì 7 settembre, alle 9, e sarà attiva fino a lunedì 14 settembre (ore 12) la seconda fase della Campagna di crowdfunding Amici di pordenonelegge: ci sono sette giorni e 12 ore per entrare nel team degli “Amici” della Festa del libro e della libertà, testimoniando la propria vicinanza al festival con un supporto concreto, e vivendo poi le emozionanti giornate in arrivo, con la certezza di un posto prenotato agli appuntamenti preferiti. Donare & ricevere sono le parole guida di questa fase: donare, quindi consentire al festival di esistere; e ricevere, potendo prenotare un numero di ingressi agli incontri “imperdibili” del cartellone 2026.

Per diventare “Amico” di pordenonelegge basterà accedere al sito pordenonelegge.it inserendo le credenziali mypnlegge, oppure registrandosi con semplici passaggi. Quindi si potrà cliccare sul tasto “Dona”. e seguire la procedura per l’adesione; gli ingressi verranno subito accreditati per permettere di prenotare immediatamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili per “Amico di pordenonelegge”.

Il pubblico che non ha aderito alle due campagne “Amici” potrà come sempre partecipare del tutto gratuitamente agli eventi del Festival, accedendo ai luoghi di incontro e mettendosi in coda: in ogni location sono garantiti posti liberi a disposizione del pubblico che verranno occupati (fino a riempimento sala) da chi si presenterà all’evento con congruo anticipo.

Sono stati ben 1152 gli “Amici di Natale” del festival, ovvero tutte le adesioni effettuate per entrare nella “community” culturale della Festa del libro e della libertà aderendo alla campagna di crowdfunding di Fondazione Pordenonelegge.it, senza conoscere il programma: una fiducia che certo consolida il rapporto fra il festival e il suo pubblico.

Dal 16 al 20 settembre pordenonelegge animerà la città e altri 13 Comuni del territorio: sono Azzano Decimo (Teatro Marcello Mascherini), Brugnera (Parco di Villa Varda), Casarsa Della Delizia (Teatro Pier Paolo Pasolini), Cordenons (Sala Consiliare Domenico De Benedet), Maniago (Teatro Giuseppe Verdi), Morsano al Tagliamento (Palestra Comunale), Porcia (Piazza Remigi), Prata di Pordenone (Teatro Pileo), Sacile (Villa Brandolini d’Adda), San Quirino (Centro dei Magredi Livio Poldini), San Vito al Tagliamento (Piazzetta Stadtlohn), Sesto al Reghena (Piazza Castello) e Spilimbergo (Teatro Miotto). In arrivo 694 protagonisti e 445 eventi. A proposito di programma: sono già in distribuzione i 15mila libretti-guida di pordenonelegge: diventati anche oggetto di collezione, sono una bussola fedele nelle 5 giornate del festival e si possono trovare già in questi giorni nella sede di Fondazione Pordenonelegge.it a Palazzo Badini, e nelle sedi di locali, ristoranti, negozi e hotel nel centro storico cittadino.