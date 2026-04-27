Andrea Bergamo domina a Licata: il “Re Sole” di Pordenone brilla nel campionato italiano

PORDENONE – C’è chi partecipa e chi lascia il segno. Andrea Bergamo, ormai soprannominato il “Re Sole” di Pordenone, ha fatto decisamente la seconda cosa, imponendosi con autorità al Campionato italiano di moto d’acqua disputato a Licata, in Sicilia, nel weekend del 25 e 26 aprile 2026. Una prestazione che non lascia spazio a interpretazioni: velocità, strategia e controllo hanno portato il pilota friulano ai vertici della competizione.

Bergamo ha centrato una straordinaria tripletta nelle tre categorie in cui era impegnato, conquistando il primo posto nella SKI F2 e nella SKI F4, oltre a un terzo posto nella SKI Superjet, il tutto in sella a una potente Yamaha 1050cc quattro tempi.



Risultati costruiti con determinazione e gestione intelligente delle gare. “Nella prima parte ho attaccato subito per garantirmi le prime posizioni senza rischiare troppo – ha spiegato – poi, dopo aver controllato gli avversari, ho preso la testa cercando di dare il massimo”. Una strategia che si è rivelata vincente, permettendogli di creare un margine importante e di non lasciare scampo ai rivali.

Le vittorie nelle categorie principali sono arrivate infatti con distacchi significativi, a conferma di una superiorità tecnica e atletica evidente lungo tutto il weekend.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il circuito si sposterà nella suggestiva cornice della Marina di Otranto, dove il 9 e 10 maggio Bergamo tornerà in acqua con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto vedere finora e tracciare un primo bilancio della stagione.

Da sottolineare, infine, l’ottima riuscita dell’evento siciliano, organizzato con precisione dall’amministrazione e dalla Provincia di Licata insieme al team SPEED WAVE ASD, che hanno garantito uno svolgimento impeccabile della manifestazione.