Andrea Maggi presenta “Il mio Socrate” il 26 all’ex Savio

PORDENONE – E’ in programma lunedì 26 maggio, alle 18, all’ex Tipografia Savio, in via Torricella 2, a Pordenone, l’incontro con l’autore Andrea Maggi, che presenterà il libro “Il mio Socrate”. Modererà Paola Dalle Molle. L’iniziativa è promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti Aps di Pordenone, in collaborazione con la Biblioteca civica di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone, Capitale della Cultura 2027.

Veronica ha 14 anni e vive da sola con la madre. Si sente forte, in apparenza, e non pensa di dover rendere conto a nessuno. Si fa molte domande, e non sempre trova le risposte. Almeno finché non incontra Socrate, un signore che si chiama proprio come il grande filosofo – di cui lei sa poco e niente – e che è in grado di ascoltarla davvero. Nel frattempo, la sua vita sembra. andare a rotoli, tra il padre che ricompare misteriosamente, la madre sempre più invadente e lei che si sente sprofondare in un giro che non le lascia vie d’uscita… Una storia che parla di adolescenza, domande, paure e ricerca di sé, tra ironia e profondità.

Nato a Pordenone, Andrea Maggi è un insegnante di scuola secondaria. Il suo romanzo Storia di amore e di rabbia (Giunti, 2022) ha vinto la IX edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Il docu-reality Il Collegio di Rai 2 lo ha incoronato “il professore più amato d’Italia”. La sua esperienza televisiva prosegue in Splendida Cornice su Rai 3. Ha più di 400 mila follower su Instagram (@andreamaggi1) e oltre 500 mila su TikTok (@professorandreamaggi).