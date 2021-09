Anna Ciriani rinuncia al ricorso al Tar. A Pn si voterà il 3-4 ottobre

PORDENONE – A Pordenone si voterà il 3 e 4 ottobre : la conferma proviene dalla candidata sindaco Anna Ciriani di “AmiAmo Pordenone”, che, in una breve conferenza stampa, ha precisato che da parte sua e della lista che la sostiene non c’è più intenzione di fare ricorso al Tar per risparmiare ai pordenonesi la spesa, oltre 140 mila euro, di un eventuale rinvio della consultazione elettorale.

«Ci siamo confrontati – ha detto Anna Ciriani – e, malgrado la legge ci dia ragione perché abbiamo perso 22 giorni di campagna elettorale e la mia lista non ha avuto la stessa opportunità di fare comizi e farsi conoscere, visto che noi teniamo più di tutti ai cittadini di Pordenone abbiamo deciso di non fare più ricorso al Tar e, quindi, di far votare i pordenonesi il 3 e 4 ottobre».