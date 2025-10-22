15.8 C
Pordenone
mercoledì , 22 Ottobre 2025
Aperto il Bando di partecipazione alle Casette di Natale 2025

PORDENONE – L’Associazione Sviluppo e Territorio ha indetto il Bando per l’assegnazione delle Casette per il Natale a Pordenone 2025, manifestazione organizzata dal Comune che si terrà in città dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Le Casette costituiscono un progetto di marketing territoriale finalizzato alla promozione dei prodotti regionali e, al contempo, rappresentano per Pordenone una risorsa capace di migliorarne l’attrattività e la vivacità. Per questi motivi tutti i criteri di assegnazione delle Casette mirano a favorire la crescita e lo sviluppo della manifestazione, anche in vista dell’importante traguardo di Capitale della Cultura 2027.

Anche quest’anno le 11 Casette di somministrazione enogastronomica e la Casetta di dolciumi verranno allestite in piazza XX Settembre al fine di valorizzare i prodotti del territorio pordenonese, del Friuli Venezia Giulia e quelli tradizionali del periodo natalizio.

La domanda di ammissione dovrà pervenire via PEC all’indirizzo [email protected] entro le
ore 23.00 del 2 novembre 2025.

Per informazioni su requisiti, modalità di partecipazione al Bando, calendario e orari di apertura, si rimanda al sito www.sviluppoeterritorio.it . Per info 0434.937471 dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-17 o inviare una mail a [email protected] .

