AquaFarm, aperta l’ottava edizione con pubblico già in crescita (+30%)

PORDENONE – Oltre 110 espositori, due padiglioni e 7.000 mq dedicati a innovazione e sostenibilità, +30% di visitatori rispetto all’edizione 2024 già nella prima giornata di apertura: i numeri premiano l’apertura di AquaFarm 2025, l’evento internazionale di riferimento per l’acquacoltura e la pesca sostenibile, che in contemporanea con NovelFarm, la fiera delle nuove tecniche di coltivazione fuorisuolo e in vertical farming, e AlgaeFarm, dedicata alla produzione e agli utilizzi delle microalghe, è in programma ancora giovedì 13 febbraio alla Fiera di Pordenone.

Sono intervenuti alla cerimonia di apertura, mercoledì 12 febbraio allo stand del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, oltre a Renato Pujatti, Presidente, Pordenone Fiere, Mattia Tirelli – Assessore all’ambiente, Comune di Pordenone, Michelangelo Agrusti – Vice presidente Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Federico Pinza – Presidente AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori, Matteo Leonardi – Presidente API Associazione Piscicoltori Italiani, Cristiano Corazzari – Assessore Regione Veneto, Alessandro Basso – Consigliere Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Francesco Saverio Abate – Direttore Servizio Pesca e Acquacoltura, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ad arricchire il programma di Aquafarm e NovelFarm si aggiunge ormai da 4 anni anche AlgaeFarm. L’evento, accende i riflettori sulle straordinarie potenzialità delle alghe, con il contributo di esperti internazionali per discutere le applicazioni più innovative.

Tra gli appuntamenti più interessanti della giornata di giovedì 13 febbraio spicca il panel dedicato alla produzione di microalghe, in cui si analizzeranno strategie di coltivazione, bioingegneria e utilizzi industriali avanzati. A seguire, il focus su biocarburanti e biostimolanti mostrerà come questi microrganismi possano ridurre l’impatto ambientale e favorire pratiche più sostenibili in agricoltura e nell’industria energetica.

Nel pomeriggio, una tavola rotonda affronterà le opportunità di mercato e le sfide della filiera delle alghe, con testimonianze dirette di aziende e ricercatori. Ricerca e innovazione stanno trasformando queste risorse naturali in un pilastro della bioeconomia del futuro. AlgaeFarm sarà un’occasione imperdibile per scoprire come le alghe possano contribuire alla costruzione di un pianeta più verde e resiliente.

AquaFarm è una mostra-convegno internazionale sull’acquacoltura e l’industria della pesca sostenibile, organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con API, Associazione Piscicoltori Italiani, AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori, e con Studio Comelli – Conferences&Communication, che cura i contenuti delle conferenze e l’ufficio stampa. La manifestazione è nata nel 2017 e del 2020 è stabilmente accompagnata da NovelFarm, mostra-convegno internazionale sulle innovazioni in agricoltura, indoor e vertical farming. Ultima arrivata, dal 2022, AlgaeFarm è l’unico appuntamento italiano che unisca ricerca e industria dedicato alla coltivazione delle microalghe e degli altri microrganismi. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online sul sito: www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it.