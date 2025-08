Argento per Dal Bo’e grandi prestazioni di tutte le altre agli Europei di sollevamento pesi

PORDENONE – Si sono conclusi con ottimi risultati per i colori pordenonesi i Campionati Europei di Pesistica Under 15&17 che si sono svolti a Madrid dal 21 al 31 luglio. Quattro talentuose atlete della Pesistica Pordenone hanno portato a casa prestazioni di alto livello e piazzamenti di prestigio.

Medaglia d’argento per Sara Dal Bó, classe 2009 nella categoria Youth Olympic +77 kg, nell’esercizio di strappo con 95 kg, a pari merito con l’atleta neutrale Vragova (AIN). Purtroppo la pordenonese non è riuscita a completare la prova di slancio, sbagliando tutti e tre i tentativi a 112-112-113 kg.

Alessia Marson, classe 2008 nella categoria Youth Olympic -77 kg, ha disputato una gara perfetta con 6 prove valide su 6. L’ atleta ha sollevato 82 kg nello strappo conquistando la quinta posizione e 95 kg nello slancio per l’ottava piazza, raggiungendo nuove misure personali e un eccellente totale di 177 kg che le è valso il settimo posto finale.

Nella categoria Under 15, Vittoria Turchet (classe 2010, -69 kg) ha totalizzato 150 kg con un ottimo 70 kg di strappo e 80 kg di slancio, prestazioni che le hanno permesso di conquistare la nona posizione nello strappo e la decima in slancio e totale.

A chiudere le gare pordenonesi è stata Carlotta Cavaliere, classe 2011 nella categoria Under 15 +69 kg, autrice di un’ottima prestazione con 74 kg nello strappo (nona posizione) e 90 kg nello slancio (nona posizione), per un totale che le è valso l’ottavo posto finale.

“Trasferta positiva per tutta la nazionale e per le ragazze pordenonesi – ha commentato Elisa Crovato, uno dei tecnici che ha accompagnato le atlete – Hanno tutte dato il massimo e hanno portato a casa bei risultati di cui sicuramente noi tecnici andiamo fieri. Siamo contenti dello spirito combattivo che hanno portato in gara e direi che ci fanno ben sperare per i prossimi campionati italiani under 15 di novembre e per gli Europei dell’anno prossimo”.

I risultati ottenuti a Madrid confermano il lavoro di qualità svolto dalla Pesistica Pordenone nel settore giovanile e rappresentano un’ottima base per i prossimi appuntamenti internazionali.