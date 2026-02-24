Aspettando Pn Docs Fest, il 26 a Cinemazero “2000 metri ad Andriivka”

PORDENONE – In attesa della XIX edizione di Pordenone Docs Fest – Le Voci del Documentario, in programma a Pordenone dal 25 al 29 marzo, prosegue a Cinemazero il percorso di avvicinamento al festival con Aspettando Pordenone Docs Fest.

Giovedì 26 febbraio alle 20.45 in occasione del quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, a Cinemazero sarà presentato “2000 metri ad Andriivka” del reporter e regista ucraino Mstyslav Chernov che documenta il costo umano della guerra russo-ucraina da un punto di vista personale, diretto e profondamente devastante.

Mai la guerra é stata mostrata così da vicino, in modo tanto immersivo. Il film rappresenta una testimonianza unica e sconvolgente per comprendere la dinamica degli scontri bellici contemporanei e la situazione attuale del conflitto russo-ucraino. Nel 2023, durante una controffensiva destinata a fallire, Chernov — insieme al collega dell’Associated Press Alex Babenko — segue una brigata ucraina impegnata ad avanzare per circa un miglio attraverso una foresta pesantemente fortificata, trasformata in una trincea a cielo aperto, nel tentativo di liberare il villaggio di Andriivka, occupato dalle forze russe. Quei duemila metri diventano un viaggio nell’anima stessa della guerra.

Intrecciando riprese originali, intensi video dalle bodycam dei soldati ucraini e potenti momenti di riflessione, il documentario rivela con struggente intimità una verità devastante: più i militari avanzano nella loro patria distrutta, più comprendono che per loro questa guerra potrebbe non finire mai. Una guerra di trincea, combattuta alla conquista di pochi metri, a costo di un numero enorme di vite.