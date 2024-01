Attivato il piano emergenza freddo del Comune, numeri utili

PORDENONE – È attivo già dal mese di dicembre il Piano Emergenza Freddo, predisposto come ogni anno durante la stagione invernale dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone. «La nostra attenzione si focalizza naturalmente verso le persone più fragili e vulnerabili, in particolare anziani e bambini – afferma l’assessore Guglielmina Cucci – grazie al lavoro in rete e al coordinamento con Polizia locale, Asfo e le associazioni di volontariato, che forniscono supporto nelle situazioni di emergenza che si potrebbero verificare a causa delle temperature rigide.

Fermo restando che per le situazioni di carattere sanitario i riferimenti sono il proprio medico di famiglia e il 112, numero unico di pronto intervento, è fondamentale la parte operativa fornita dalle associazioni locali di volontariato, che sono a disposizione per piccole necessità come il trasporto, ma intervengono anche a contrastare la solitudine. L’isolamento sociale e lo sfaldarsi delle reti familiari contribuiscono infatti ad acuire le problematiche e soprattutto le capacità di affrontarle e gestirle».

I Servizi Sociali sono disponibili al numero 0434.392711 dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16, il venerdì dalle 8 alle 14, mentre il Comando di Polizia Locale risponde allo 0434.392811 tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Gli enti del Terzo Settore forniscono diverse tipologie di aiuto (attività che partono in caso di nevicate o temperature massime sotto lo zero per 3 giorni consecutivi, come da rilevazione del Centro meteorologico regionale) quali il trasporto di persone per visite mediche, la spesa e il soccorso alimentare, gli acquisti di medicinali in farmacia. È possibile chiamare l’Aifa al 327.7823159 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; l’Auser allo 0434.43975 il lunedì, mercoledì, e giovedì dalle 9 alle 12; l’Associazione San Valentino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai numeri 347.1997056 e 349.6300486; la Croce Rossa Italiana il sabato e la domenica dalle 18 alle 21 al 335.1919347. Inoltre si può contattare la Caritas Diocesana dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 allo 0434.546811, oppure rivolgersi direttamente alle Caritas Parrocchiali.

Sul volantino distribuito dal Comune, oltre ai numeri di telefono da utilizzare per le richieste di aiuto, si forniscono anche suggerimenti utili e pratici per affrontare al meglio le criticità derivanti dall’abbassamento delle temperature.