Auto nel Livenza, morto un automobilista

PORDENONE – I Vigili del fuoco di Pordenone sono stati attivati nella mattina del 13 luglio per un incidente stradale con un’autovettura uscita di strada e caduta in un corso d’acqua in Via Ponte Lacchin a Sacile.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra supportata dal personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) del comando di Pordenone, i sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico regionale del comando VV.F. di Trieste e l’elicottero nel reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

Appena giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche dell’autovettura, ricerche rese difficoltose dalla scarsissima visibilità dovuta all’acqua torbida.

Appena trovata l’autovettura i sommozzatori hanno recuperato il corpo dell’autista, un anziano, e lo hanno portato a riva dove il personale sanitario ne ha constatato il decesso.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, sul posto i carabinieri.