Avis Torre in assemblea, numeri positivi e rinnovo consiglio

PORDENONE – L’Avis di Torre si è riunita in assemblea nei giorni scorsi per fare il punto dell’anno appena trascorso. Come evidenziato dalla presidente Mirella Dissegna nella relazione morale, nel 2024 hanno donato sangue 413 avisini, su un totale di 525 soci attivi di cui 57 nuovi soci (quarta in provincia). Le donazioni sono state 71 in più rispetto all’anno precedente con un aumento di oltre il 13 per cento.

“Leggendo questi dati – ha dichiarato la presidente Dissegna – possiamo considerarli un buon risultato, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Questi numeri devono spronare sempre tutti noi e specialmente i giovani. A tal proposito voglio far notare che l’età media dei donatori della nostra sezione è 41 anni di cui ben il 12 per cento hanno meno di 25 anni e il 36 meno di 35”.

Un momento particolarmente commovente si è vissuto quando, ringraziando il ProntoAvis per il suo operato, è stata ricordata la figura di Raffaele Busato, colonna del progetto, mancato prematuramente lo scorso anno.

La Presidente ha ringraziato anche tutte le collaborazioni e gli aiuti ricevuti: il Comune di Pordenone, la Bcc Pordenonese e Monsile, Centercasa, Superone, Asd Torre calcio e le associazioni culturali, sportive e di volontariato che sono sempre state vicine all’Avis Torre.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio 2025/2028, così composto: Mirella Dissegna, Lino Lorenzini, Luca Bosato, Fabio Pegorari, Denis Secondin, Giulia Candita, Andrea Moretto, Thomas Pagotto, Giuliano Simonatto, Patrizia Ragogna e Carla Vettorello. Come addetto al bilancio è stato eletto Paolo Celante.

All’Assemblea hanno partecipato l’assessore Morena Cristofori, il dottor Andrea Bontadini (primario centro trasfusionale di Pordenone) Claudio Del Pioluogo (in rappresentanza di Avis regionale e Avis nazionale) e Francesco Donno (rappresentante Avis provinciale).

Tra le recenti iniziative che ha visto impegnata l’Avis di Torre c’è stata anche la raccolta fondi a favore della Via di Natale organizzata a dicembre. Nei giorni scorsi si è tenuta una semplice cerimonia di consegna del ricavato alla presidente Carmen Gallini da parte di una delegazione di avisini di Torre.