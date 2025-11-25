Avis Villanova, il 45^ anniversario si festeggia il 30

PORDENONE – La festa per il 45° anniversario dell’ AVIS di Villanova si terrà il 30 novembre, nel centro sportivo “A.Lupieri”, a partire dalle 9:00 con la premiazione dei soci più attivi: Lucia Lot 76 donazioni, Maurizio Sorana 79 donazioni e Lorenza Poletto con 164 donazioni. La Santa Messa nella chiesa di Cristo Re sarà celebrata alle ore 11.00.

“Un piccolo gruppo di temerari diedero vita a questa sede nel 1990- ha spiegato il

consigliere e colonna portante dell’ associazione- spinti dalla speranza di aiutare il malato: un percorso faticoso, ma di grande soddisfazione”: “I miei predecessori- è intervenuto il presidente della sezione, Tiziano Lot- hanno creato un

gruppo solido e collaborativo con le altre realtà, tramandando il senso del dono del sangue: Carmelo Agostini, Claudio Del Pioluogo, Virgilio Anese e Cristina Zanette e tutti i vari consiglieri che negli anni hanno donato il loro tempo per Avis Villanova e che spero di vedere alla nostra festa”.

Il tutto sarà preceduto, il 28 sera, nel vicino centro “Glorialanza”, alle 20:30, dall’ incontro “Malattie cardiovascolari” tenuto dal Dottor Francesco Antonini Canterin.