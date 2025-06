Bando animali d’affezione: la Giunta approva il bando

PORDENONE – Approvato dalla Giunta il bando per la concessione di contributi a sostegno delle spese veterinarie per gli animali di affezione sostenute nel 2025, per il quale il Comune di Pordenone risulta assegnatario dei fondi per tutti i Comuni di Area Vasta.

Due le misure previste.

La prima è dedicata agli over 65 con un ISEE inferiore a 25.000 euro. La seconda è aperta a tutti i cittadini e le cittadine senza limiti di età, ma con un ISEE inferiore a 12.000 euro.

“Il bando – afferma l’Assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci – risponde a una delle problematiche emergenti alla luce delle attuali evoluzioni socioeconomiche e demografiche, ovvero la solitudine e lo sfilacciamento delle relazioni familiari, che colpiscono in modo particolare la popolazione anziana e quella più indigente. Sono infatti ben noti gli effetti positivi del prendersi cura di un animale d’affezione, in relazione al benessere psicofisico e anche alla salute delle persone, andando a migliorare la qualità della vita nel suo complesso, favorendo l’attività all’aria aperta e supportando anche l’aspetto relazionale e di autostima”.

Le spese ammissibili riguardano le spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci per animali d’affezione regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo, o in caso di felini non censiti, con un anno di nascita indicato sul libretto sanitario antecedente al 2016. L’importo ammissibile al rimborso è il 100% della spesa purché pari almeno a 50 euro, fino ad un massimo complessivo di 1.000 euro per singolo animale.

Le domande dovranno essere presentate al proprio comune di residenza, che renderà noto tempistiche e modalità sul proprio sito.

Per quanto riguarda il Comune di Pordenone, dall’apertura del bando si potrà fare domanda fino al 31 gennaio 2026 via PEC all’indirizzo [email protected], via mail all’indirizzo [email protected], in forma cartacea allo Sportello sociale al cittadino (Palazzo Crimini) previo appuntamento telefonico. I moduli per la presentazione delle domande saranno disponibili allo stesso Sportello sociale al cittadino e sul sito istituzionale.