Bando assegnazione “orti urbani”: nuovi percorsi cittadinanza attiva

PORDENONE – L’Amministrazione comunale di Pordenone, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita, ha individuato alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà da destinare ad “orti urbani”, che possano essere utilizzati dai cittadini pordenonesi creando così dei percorsi di cittadinanza attiva.

Attraverso questa iniziativa, il Comune vuole coinvolgere la popolazione in progetti che siano occasione di aggregazione sociale, facendo crescere il senso di appartenenza alla comunità e, perché no, favorendo anche una risposta adeguata all’esigenza di un’alimentazione sana e sicura.

​Si specifica che i richiedenti dovranno rispettare tutti i requisiti del Bando , tra i quali si sottolinea il non avere già in gestione un orto o appartenere ad un nucleo familiare in cui questo sia già stato concesso.

Inoltre, mettendo a disposizione dei cittadini i terreni incolti o abbandonati, si vengono a recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune. In questo modo si combatte il degrado, si tutela l’ambiente e si soddisfa la domanda sociale di “paesaggio”.

​

Nel territorio comunale esistono attualmente 4 aree destinate ad orti urbani, che sorgono nei quartieri di Villanova, Rorai Grande, Torre e presso Largo Cervignano. Sono 128 gli appezzamenti coltivabili in città, 39 dei quali risultano ad oggi non assegnati: di questi, 17 sono a Villanova, 13 a Rorai Grande e 9 a Torre.

​

Per assegnare i lotti disponibili, da giovedì 13 luglio è possibile accedere al nuovo bando. Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito del comune www.comune.pordenone.it .

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Pordenone, le scuole di ogni ordine e grado, ma anche associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, Onlus senza scopo di lucro e con finalità statutarie compatibili con la coltivazione di un orto urbano. Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 1° settembre 2023.

​«Quella dell’orto – spiega l’assessore all’ambiente, al verde e all’ecologia Monica Cairoli – è un’esperienza bellissima che consiglio vivamente. È un modo per stare all’aria aperta, per contribuire al bilancio famigliare con prodotti sani coltivati da sé, ma soprattutto rappresenta l’occasione per stare insieme, fare condivisione, creando momenti di amicizia e socialità. Questo progetto – conclude – rientra in quella rigenerazione urbana che pone le aree verdi al centro dell’attenzione di questa Amministrazione».

​Orto Urbano di Villanova. Si comunica inoltre che, a partire dal mese di ottobre, l’intero “orto urbano” di Villanova sarà oggetto di una necessaria riqualificazione che lo renderà più bello e funzionale. I cittadini che attualmente risultano già assegnatari del loro appezzamento a Villanova, con l’approssimarsi dei lavori di sistemazione saranno debitamente informati di questi interventi che si concluderanno indicativamente a gennaio 2024.

Gli assegnatari dei nuovi lotti disponibili in quest’orto urbano potranno iniziare a coltivare gli appezzamenti concessi a partire dal termine dei lavori.