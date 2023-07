Basso (FdI) “bene primo passo per Pordenone capitale 2027”

PORDENONE – “Il primo decisivo passo per Pordenone capitale italiana della

cultura 2027 è stato fatto: oggi in Regione Fvg è passata la norma per il contributo straordinario al Comune di Pordenone per predisporre la proposta di candidatura al Ministero della Cultura”.

Lo sottolinea, in una nota, il

consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso.

“Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio del territorio dal punto di vista

culturale, degli investimenti e del turismo – aggiunge Basso -. Comune e Regione ci credono fermamente ed è un’occasione per l’intero territorio pordenonese che valorizzerà ulteriormente il lavoro svolto dall’amministrazione Ciriani, che negli ultimi anni ha già portato Pordenone in cima alle classifiche a livello nazionale sulla qualità della vita”.