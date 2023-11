Caa, gruppo Giovani imprenditori: D’Aniello nuovo presidente

PORDENONE – Ciro D’Aniello, 39 anni, laureato in Giurisprudenza, amministratore di Cosmos Tutela del Credito, società di indagini commerciali e recupero del credito, residente a Fiume Veneto, è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Adriatico.

D’Aniello, già vicepresidente dello stesso GGI da luglio 2020, è stato eletto all’unanimità – a scrutinio segreto – dall’assemblea riunitasi a Palmanova.

Succede a Mattia Cergol che ha assunto recentemente la guida del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia-Giulia.

Vicepresidente del GGI è Filippo Zerbini, 27 anni, di Fontanafredda, vicepresidente del CdA di Vaultinn Srl di Sacile.

Il neopresidente ha parlato di «continuità alle attività in realizzazione volte a favorire la crescita e lo sviluppo di ciascun membro, oltre a rafforzare il ruolo del Gruppo Giovani nel contesto territoriale e sociale». Continuità che per D’Aniello, ha aggiunto ancora, «significa coerenza e stabilità, valori fondamentali per la crescita organizzativa».

Auguri di buon lavoro a tutta la squadra – e in particolare al neoeletto – sono stati rivolti dal Presidente di CAA, Michelangelo Agrusti e dal Direttore Generale, Massimiliano Ciarrocchi, presente all’assemblea.