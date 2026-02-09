Camera commercio e Tef: Agrusti “sostegno alle imprese”

PORDENONE – Rafforzare la competitività delle imprese del territorio, accompagnandole nei percorsi di crescita, apertura ai mercati e consolidamento delle competenze, attraverso una presenza coerente e continuativa nei principali appuntamenti fieristici ospitati a Pordenone Fiere: è questo l’obiettivo dell’insieme di iniziative che la Camera di Commercio di Pordenone – Udine, insieme a TEF, la società in house camerale, sta realizzando all’interno delle manifestazioni promosse dall’ente fieristico.

Il percorso ha preso avvio con la recente edizione di SamuExpo, conclusasi nei giorni scorsi, e proseguirà già dalla prossima settimana con Aquafarm, per poi articolarsi nei successivi appuntamenti in calendario tra febbraio e marzo. Manifestazioni di natura e pubblico differenti, ma accomunate da una visione unitaria: utilizzare il contesto fieristico come piattaforma di servizio per le imprese, capace di integrare promozione economica, relazioni internazionali, valorizzazione territoriale e supporto operativo.

In questa cornice si collocano interventi calibrati sugli obiettivi specifici di ciascun evento. Per le rassegne a più marcata vocazione industriale, come Samuexpo, l’azione si è concentrata sul rafforzamento delle opportunità di business, anche attraverso servizi di incoming dedicati a operatori esteri, con l’impiego diretto di personale e competenze a supporto delle imprese espositrici. In occasione di fiere internazionali come Aquafarm e Match4 Business Matching, saranno invece attivati spazi informativi e di relazione orientati alla promozione integrata del territorio, attraverso il brand Pordenone With Love, quale leva complementare di attrattività economica e turistica. Per Ortogiardino–Cucinare, infine, è previsto un intervento più articolato, con un’area collettiva dedicata alle aziende locali e un’arena eventi attrezzata per degustazioni, incontri e presentazioni, pensata come luogo di dialogo tra imprese, operatori e pubblico.

«Queste iniziative – spiega Michelangelo Agrusti, Vicepresidente CCIAA -, si inseriscono in una strategia che considera Pordenone Fiere come strumento di politica economica territoriale; il nostro ruolo, come sistema camerale, è creare le condizioni affinché le imprese possano crescere, innovare e confrontarsi con mercati sempre più complessi, mettendo a valore le competenze locali – conclude – con una collaborazione concreta e continuativa tra enti, istituzioni e soggetti operativi».