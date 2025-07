“Camminata per la Vita” 2025: un viaggio di memoria e speranza contro la violenza di genere

PORDENONE – Dal 11 al 16 agosto 2025 torna “La Camminata per la Vita”, un percorso di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi in memoria delle vittime di femminicidio del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa attraverserà le province di Udine e Pordenone, con tappe parallele a Gorizia e Conegliano (TV), che parteciperanno con eventi ufficiali in contemporanea.

Promossa dal gruppo spontaneo “Chei Del Moss”, con il sostegno delle associazioni Milan Club Omero Tognon e Street for Life di Fontanafredda, la camminata è patrocinata dal Comune di Fontanafredda, che collabora anche all’organizzazione.

La prima edizione, molto partecipata, si è svolta lo scorso anno coinvolgendo diversi Comuni del territorio. Anche quest’anno, ogni tappa sarà dedicata a una vittima di femminicidio, con momenti di commemorazione e la presenza di gazebo informativi sui servizi contro la violenza di genere.

Il programma 2025

Lunedì 11 agosto

• Ore 7.00: partenza con mezzi propri da Fontanafredda (167 Wine Bar) verso Dignano (UD).

• Ore 10.00: commemorazione in Piazza del Plebiscito, presso la panchina rossa dedicata a Nadia Orlando (vittima nel 2017). Presenti le autorità locali e un gazebo informativo.

• Ore 14.30: camminata verso Basiliano lungo le strade del “Riordino Fondiario”.

Martedì 12 agosto

• Ore 8.30: partenza dal Campo sportivo di Basiliano in camminata verso Villaorba.

• Ore 10.00: commemorazione per Lisa Puzzoli (2012) presso la panchina rossa.

• Ritorno a Basiliano, gazebo informativo in piazza.

• Ore 14.30: camminata verso l’area sportiva di Rivolto di Codroipo.

Mercoledì 13 agosto

• Ore 9.00–15.00: gazebo informativo attivo in Piazza Tonda a Villa Manin.

• Nel pomeriggio, spostamento a Ponte della Delizia (Valvasone Arzene) e camminata fino alla Cantina Pitàrs di San Martino al Tagliamento.

• Ore 18.00: convegno di sensibilizzazione con:

• Avv. Rosanna Rovere, presidente Federazione Camere Civili del Triveneto

• Dott. Massimo Pascottini, esperto in normativa “Codice Rosso”

• Moderatore: Maurizio Pertegato, direttore di PordenoneOggi

• A seguire, brindisi conviviale.

Giovedì 14 agosto

• Ore 10.00: commemorazione a Pordenone in via Della Santissima per Touria Errebaibi e la figlia Hiba (vittime nel 2015).

• Camminata lungo Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Cavour, dove sarà allestito un gazebo informativo fino alle 16.00.

Sabato 16 agosto

• Ore 10.00: commemorazione collettiva a Porcia, accanto alla sede comunale.

• Gazebo informativo in via De Pellegrini.

• Ore 15.00: chiusura ufficiale della manifestazione.

• Ore 17.00: partenza da Fontanafredda (167 Wine Bar) verso la frazione di Ceolini.

• Evento conclusivo: “La Forza che rinasce – Lo sport contro la violenza”, con testimonianze dirette e la moderazione di Gilberto Zorat, conduttore di Wideline Radio.

• A seguire, buffet offerto da Coldiretti Donne, Birrificio Naon, Assocuochi Portus Naonis e Lady Chef, coordinate da Lume Lami.

Durante tutte le tappe, i gazebo informativi saranno presidiati da operatori qualificati che forniranno dettagli sui centri antiviolenza e i servizi di ascolto attivi nel territorio.

Raccolta fondi

Le donazioni raccolte saranno devolute ai sei minori orfani della nostra Regione, attraverso l’associazione Street for Life di Fontanafredda.

Dati per la donazione:

Beneficiario: STREET FOR LIFE ODV

IBAN: IT41 U070 8464 8800 0000 0962 256

Causale: LA CAMMINATA PER LA VITA

Come partecipare

La partecipazione è libera e spontanea: ci si può unire al gruppo alla partenza o lungo il percorso.

Per info, contattare la pagina Facebook: La Camminata per la Vita

Patrocini

L’evento è sostenuto da numerose istituzioni, tra cui:

• Consiglio Regionale del FVG, Commissione Regionale Pari Opportunità, ANCI FVG

• Comuni coinvolti: Basiliano, Bertiolo, Codroipo, Dignano, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, San Martino al Tagliamento e altri

• ERPAC FVG, Ambito Donna, Lions Club, Rotary Club, Federazione Italiana Cuochi

Partner

• Coldiretti Donne, Birrificio Naon, Pitàrs Vigneti, Wideline Radio, Oriamia, Colusso Zanolin, PordenoneOggi.it