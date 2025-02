Capitale cultura, Capozzella (M5S) “Pordenone merita questo ruolo”

PORDENONE – “Il M5S di Pordenone plaude e segue con interesse alla proposta di conseguire l’obbiettivo di Pordenone capitale della cultura.

Bene ha fatto la giunta Ciriani prima e, oggi, con il sindaco reggente Parigi a portare a casa un così prestigioso iter per il riconoscimento e ruolo. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare al traguardo. Bene la Regione a credere nel progetto e un plauso va all’assessore Anzil che segue con attenzione e professionalità tutta la partita.

L’idea venne proposta dall’amico Marco Salvador della Lista Civica oggi candidato sindaco cui guardiamo con grande simpatia e vicinanza e bene fece a suo tempo Ciriani a fare proposta per la città. Ecco un esempio di sinergia per il bene di Pordenone. Tutto il M5S di Pordenone farà di tutto e di più per dare pieno sostegno e aiuto.

Chi rema contro non ama Pordenone che ha eccellenze nella cultura ad ogni livello e grandi potenzialità espresse attraverso decine di appuntamenti di livello nazionale. Noi che viviamo Pordenone siamo a fianco di chi sta lavorando per Pordenone Capitale della Cultura”.

Cosi Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S e già consigliere regionale del M5S.