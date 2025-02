“Capitale Italiana della Cultura 2027”: il territorio fa squadra

PORDENONE – Pordenone è ufficialmente tra le dieci città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, un traguardo importante che evidenzia il valore culturale del territorio e che rende fondamentale la collaborazione tra il Comune di Pordenone e le amministrazioni locali limitrofe.

Tra gli obiettivi, quello di consolidare un sistema di relazioni a livello locale, nazionale e internazionale, collocando il territorio all’interno di una geografia culturale più ampia e interconnessa.

A dimostrazione della forte adesione al progetto, già nel settembre 2024 era stata sottoscritta una Lettera di sostegno da parte di 46 Comuni del territorio pordenonese, segno di un impegno corale e condiviso per la valorizzazione culturale della città e della sua provincia. Un sostegno che rafforza la candidatura e testimonia la volontà di costruire una visione culturale inclusiva e proiettata verso il futuro.

Per rafforzare e confermare questa sinergia, nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, si è tenuto un incontro nella Sala Consiliare del Municipio di Pordenone, al quale hanno partecipato 30 tra Sindaci e Assessori dei Comuni del territorio pordenonese. L’incontro è stato un momento cruciale di confronto in vista dell’audizione ufficiale del 26 febbraio prossimo a Roma, durante la quale Pordenone presenterà alla giuria il proprio dossier di candidatura.

Il Vicesindaco reggente Alberto Parigi: “L’incontro con i Sindaci è stato un passaggio doveroso, perché questa candidatura non riguarda solo Pordenone, pur essendone il fulcro, ma l’intero territorio. Non si tratta di semplice retorica: nel dossier abbiamo inserito un intero filone di eventi dedicati alla collaborazione tra i Comuni, che trasformeremo in azioni concrete. Uno degli elementi chiave per il successo di una candidatura è proprio il coinvolgimento del territorio nel suo insieme, e vogliamo sfruttare appieno questa opportunità. Ringrazio di cuore i Sindaci per la loro sensibilità e per aver colto il valore di questo sforzo collettivo, che rappresenta un’opportunità per tutti noi.”

L’obiettivo dell’incontro è stato infatti quello di siglare un accordo di cooperazione e coordinamento su vari aspetti chiave, tra cui la ricettività territoriale, l’ospitalità e la progettazione di iniziative culturali con un approccio condiviso, in una visione di cultura diffusa e inclusiva.

Il Comune di Pordenone si impegnerà a collaborare con i soggetti istituzionali per sviluppare una rete strutturata che favorisca la ricettività sul territorio e i Comuni firmatari a supportare attivamente questa iniziativa, facilitando l’utilizzo delle strutture ricettive locali – dagli hotel agli agriturismi, dagli affittacamere agli alberghi diffusi – per accogliere al meglio visitatori e turisti, potenziando così l’offerta di ospitalità. Questo approccio rafforzerà le buone pratiche già avviate nel territorio, consolidandole e ampliandole.

Tutte le attività previste saranno realizzate con il coinvolgimento e la supervisione di PromoTurismoFVG, punto di riferimento essenziale per l’attuazione della strategia turistica regionale, che fin dal primo momento ha supportato la candidatura di Pordenone, contribuendo attivamente ai lavori della cabina di regia durante l’intero percorso.

Il percorso verso la finale è ancora lungo, ma la volontà di fare squadra è chiara: solo attraverso la collaborazione sarà possibile raggiungere questo ambizioso traguardo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla candidatura di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2027, è possibile visitare il sito comune.pordenone.it/2027 o seguire i canali social Pordenone2027.