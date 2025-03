Castello: Della Toffola (FdI) “prima va riqualificato lo spazio urbano”

PORDENONE – “Castello di Pordenone: pensare subito a una funzione culturale dell’edificio senza prima restituire alla città l’area è un errore. Prima si riqualifica lo spazio urbano, poi si ragiona sulla destinazione d’uso d’edificio”.

E’ quanto sostiene Mario Della Toffola, candidato alle prossime elezioni comunali con Fratelli d’Italia.

“Lo dico per esperienza diretta: a Polcenigo, da sindaco, il recupero del castello -sottolinea – è rimasto bloccato per decenni proprio perché ci si concentrava sulla funzione dell’edificio senza considerare il contesto. Solo quando abbiamo cambiato approccio – con la riqualificazione delle mura di cinta e della scalinata storica – la situazione si è sbloccata. Il Castello di Pordenone deve tornare ad essere patrimonio della città. Il primo obiettivo è il recupero dell’area, per ricucire il centro tra l’area del Tribunale e Piazza della Motta. Solo dopo si potrà pensare all’edificio, con analisi archeologiche e un concorso di idee per una funzione adeguata”.

“Questa è la visione che porterò avanti con il candidato sindaco Alessandro Basso. Basta con soluzioni scollegate dalla realtà”.

Foto di Giuseppe Orlandino.