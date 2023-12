Chiude col record Punto d’Incontro, ora Esotika Pet Show

PORDENONE – Si chiude con un record di ingressi la 15^ edizione di Punto di Incontro, Salone dedicato all’orientamento, lavoro, formazione che si è tenuto il 29 e 30 novembre alla Fiera di Pordenone.

Sono stati più di 7.000 i visitatori: studenti degli ultimi anni di oltre 50 scuole superiori di Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, ragazzi del 3° anno delle medie con le loro famiglie e adulti alla ricerca di riqualificazione o collocamento professionale.

Ora è in arrivo alla Feria di Pordenone il weekend di Esotika Pet Show, Salone degli animali da compagnia, in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 nei padiglioni 8 e 9. L’ingresso per il pubblico è dalla Biglietteria Nord, lato ferrovia.

Si tratta della più grande fiera nazionale dedicata al mondo degli animali esotici e da compagnia che avrà come protagonisti pesci, rettili, uccelli, pappagalli, cani, gatti, roditori e tutti i prodotti e servizi a loro dedicati.

La manifestazione è rivolta sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dei pets per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura sia ad un pubblico di appassionati che già possiede un animale domestico e che in fiera potrà apprendere il modo più corretto di relazionarsi con il proprio piccolo amico e infine anche agli esperti che avranno l’occasione per acquisire nuove conoscenze e sviluppare ulteriormente la propria passione.

Il programma della manifestazione prevede mostre ed approfondimenti su terrari allestiti in terrascaping con piante e scenari particolari, la vita in fattoria e le carpe koi giapponesi, una varietà ornamentale addomesticata della carpa comune allevata per scopi decorativi in stagni all’aperto e laghetti da giardino.

L’evento speciale di questa edizione pordenonese di Esotika Pet Show è il Gran Galà dei Pappagalli.

