“Cinema sotto le stelle”: programma all’insegna della fantasia e del sogno

PORDENONE – Un programma con oltre cento eventi: cinquanta in città e più di cinquanta diffusi sul territorio, tra proiezioni, incontri, una rassegna e un festival, e la novità dei laboratori per i più piccoli: anche quest’anno l’estate di Cinemazero si annuncia ricchissima di spunti. La serata inaugurale del “Cinema sotto le stelle”, il 23 giugno, all’imbrunire verso le 21:30, è affidata a “La sirenetta”, una favola senza tempo, capace di incantare grandi e piccoli.

Ed è all’insegna dell’immaginazione, del sogno e delle grandi passioni, che si sviluppa tutto il cartellone di 25 appuntamenti dell’Arena Hera San Giorgio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino al 23 agosto. Il lunedì, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura, il biglietto d’ingresso è a 3,50 euro, mentre i giovani fino ai 25 anni pagano sempre 3 euro, con la CinemazeroYoungCard, promossa in collaborazione con il Comune di Pordenone.

Tra gli eventi da non perdere, venerdì 14 luglio l’atteso ritorno di “Blade runner”, il capolavoro visionario di Ridley Scott, che anticipa di quarant’anni il dibattito sull’intelligenza artificiale: un futuro distopico o la realtà che ci attende?

Interviene Joanna Cassidy, attrice protagonista del film. A lungo non è stato possibile proiettare l’opera sul grande schermo in Italia, a causa di un’intricata vicenda di diritti.

I mercoledì sotto le stelle sono dedicati a famiglie e bambini, ogni sera con un film di animazione. Il 12 luglio, in occasione del centenario Disney, la proiezione di “Mummie – a spasso nel tempo” sarà anticipata dall’esibizione dell’orchestra dello storico progetto “A colpi di note”, composta da studenti dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro e dell’Istituto Comprensivo Rorai Cappuccini. I giovani musicisti si cimenteranno con la rimusicazione di un celebre corto muto diretto dallo stesso Walt Disney: “Alice the Whaler” (1927), in cui per la prima volta compare un piccolo topo, anticipazione di quel Mickey Mouse che soltanto l’anno successivo avrebbe fatto il suo indimenticabile esordio su grande schermo.

Non mancherà l’apprezzatissimo OscBar, realizzato in collaborazione con Birra Galassia di Pordenone.

Ogni martedì, dal 4 luglio al 22 agosto, si riaccenderà anche il grande schermo di UAU! nei Giardini “Francesca Trombino”, con un programma ricercato, arricchito sempre dalla presenza di ospiti, con contenuti per cinefili, spunti di approfondimento sul tema della sostenibilità, un cineconcerto omaggio fantascientifico a Duke Ellington e Otto Preminger con esibizione dal vivo di Francesco Bearzatti. Il tutto a ingresso libero.

Si parte con “Ragtag”, alla presenza del regista Giuseppe Boccassini, strabiliante collage di 310 film noir, non solo crime, anche thriller, horror, avventura e western, dall’inizio degli anni Quaranta alla fine degli anni Cinquanta. La proiezione, in collaborazione con il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, si terrà anche al Visionario.

L’11 luglio, con “Lagunaria” alla presenza del regista Giovanni Pellegrini, UAU! dà spazio di nuovo al racconto di Venezia e del suo futuro, dopo il focus che alla città lagunare ha dedicato il Pordenone Docs Fest un anno fa.

Non poteva mancare una serata dedicata a Pasolini, in collaborazione con il Centro Studi di Casarsa della Delizia e la Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia, martedì 18 luglio, con la presentazione dell’unica copia sopravvissuta de “La ricotta”, come voluta dal regista, prima che la censura si abbattesse sul film. A seguire, ci sarà la proiezione de “Le donne di Pasolini”, documentario di Eugenio Cappuccio.

Intervengono il regista e il produttore, pordenonese, Pasqualino Suppa.

Tra gli appuntamenti da non perdere, in agosto, ci sarà “Materia fuori posto”, dell’austriaco Nikolaus Geyrhalter, maestro del documentario. Nel film il regista si confronta con la produzione di rifiuti e il loro smaltimento. Una presenza ingombrante che ha invaso coste, montagne, senza risparmiare le profondità della terra e dell’oceano. Geyrhalter ha studiato i gesti di coloro che cercano di raccogliere e smaltire questo materiale così impattante sull’ambiente.

E sarà proprio con un gesto concreto nel segno della sostenibilità che prenderà il via FMK, il festival degli under33 di Cinemazero, tutto dedicato ai cortometraggi. La mattina del 26 luglio, in collaborazione con il gruppo dei giovani di Legambiente, guanti e sacchetto alla mano, verranno raccolti i rifiuti nelle zone della città dove si tiene il cinema all’aperto.

Il festival, che conferma la collaudata formula del tre, si svolgerà ai Giardini Trombino da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio, con laboratori, masterclass, proiezioni e aperitivi musicali. Nella giuria del concorso internazionale, ci sarà la regista esordiente Emilia Mazzacurati, in sala in questi giorni con la sua opera prima “Billy”.

Dal 22 giugno al 3 agosto, si riaccendono anche gli schermi della rassegna Cinemadivino, che unisce film e buon vino e si tiene nella suggestiva cornice delle migliori cantine del territorio, in collaborazione con Le donne del vino e Ville Venete. Le serate iniziano alle 19:30 con la degustazione e visita in cantina, per passare alla cena a buffet alle 20:30 e alla proiezione del film dalle 21:30, con biglietto unico a 30 euro. La prenotazione è obbligatoria (scrivendo a: [email protected] o via WhatsApp al 329 360 6165).

Il primo appuntamento è alla cantina Bagnarol di San Vito al Tagliamento, con il premiatissimo “Piccolo corpo” di Laura Samani. Le altre cantine coinvolte sono Borgo Veritas di Brugnera, l’Agriturismo Fossa Mala di Fiume Veneto, la Cantina Ca’ Modeano di Palazzolo dello Stella, il Borgo Conti della Torre di Morsano al Tagliamento, l’azienda agricola Elisabetta Cichellero Najma di Pasiano di Pordenone e Pitars di San Martino al Tagliamento.

Infine, a conferma dell’attenzione di Cinemazero nei confronti delle famiglie e dei più piccoli, per la prima volta in Mediateca si terrà Animiamoci!, un punto verde molto particolare per i bambini dai 6 agli 11 anni, che impareranno tutti i segreti della settima arte. Tra il 19 giugno e il 14 luglio, per quattro settimane, dal lunedì al venerdì mattina, dalle 8:30 alle 13, i giovanissimi aspiranti registi seguiranno un originale programma di laboratori, tenuti da esperti di didattica del cinema e dell’audiovisivo e da formatori di Cinemazero riconosciuti dal Piano nazionale cinema e immagini per la scuola. Una proposta unica, realizzata in collaborazione con il Piccolo festival dell’animazione, che unisce l’apprendimento al divertimento assicurato, in un percorso che porterà i più piccoli a liberare la loro creatività, giocando con le immagini fisse e in movimento, sperimentando tecniche di ripresa, animazione e disegno.

Non mancheranno visite guidate alla scoperta dei segreti di Cinemazero, come gli archivi di fotografie, pellicole e la magia senza tempo della cabina di proiezione al cinema.

Il costo a settimana è di 95 euro (con uno sconto del 10% a partire dalla seconda quota nel caso di iscrizione di fratelli), 90 euro dalla seconda settimana.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel 0434/520945.

Due i laboratori dedicati ai ragazzi dai 14 anni in su, sempre in Mediateca, con il sostegno del Gruppo Esploratori CGN: martedì 11 e giovedì 13 luglio dalle 17 alle 19, protagonista è la videoarte, per un laboratorio in bilico tra realtà aumentata, sperimentazione video e cinema puro: una vera e propria “inception” creativa per ragazze e ragazzi con l’arte nelle vene.

Martedì 29 e giovedì 31 agosto, dalle 17 alle 19, l’attività laboratoriale mette al centro l’aspetto sonoro della produzione video, approfondendo l’affascinante mondo della registrazione dei suoni e delle voci: dall’allestimento della “scena” al montaggio sonoro, fino all’elaborazione delle tracce vocali tramite appositi software. Un percorso teorico e pratico, curato da professionisti del settore, che fornirà tutti i fondamentali per impostare ad arte podcast, video, reel e altro ancora.

Infine, anche quest’anno Cinemazero porta la magia del cinema sul territorio, con oltre cinquanta proiezioni itineranti nei dintorni di Pordenone, grazie allo storico progetto “Ciak si gira!”.

Il “Cinema sotto le stelle”, UAU! e FMK sono realizzati con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG, Hera Luce e di Banca FriulOvest.