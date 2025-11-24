5.9 C
Pordenone
martedì , 25 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Cinque maestri dell’incisione italiana alla Biblioteca civica cittadina

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Biblioteca Civica di Pordenone presenta “Inchiostri… ad arte. Cinque artisti nelle alchimie del segno”, una mostra che riunisce alcuni dei più affermati maestri dell’arte incisoria contemporanea italiana: Giulio Belluz, Vico Calabrò, Franco Dugo, Matteo Massagrande e Giovanni Simione.

L’esposizione rappresenta un evento di eccezionale rilievo nel panorama artistico regionale e nazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare opere di straordinaria qualità tecnica e profondità espressiva realizzate da artisti di fama consolidata.

Ciascuno degli artisti presenti testimonia una specifica sapienza calcografica, offrendo al contempo uno sguardo privilegiato sul proprio universo creativo. Giulio Belluz evoca la memoria contadina veneto-friulana, tra animali, riti e figure femminili; Vico Calabrò trasforma paesaggi e architetture in visioni poetiche, sospese tra realtà e fantasia; Franco Dugo esplora la figura umana e la memoria familiare, con immagini intense e sospese nel tempo; Matteo Massagrande indaga il simbolismo degli oggetti e il fluire del tempo, in un approdo metafisico; Giovanni Simione costruisce scenari enigmatici e surreali, dove antico e moderno si fondono in allegorie potenti.

“Il nostro impegno è volto alla scoperta e riscoperta di artisti locali, ponendoli in dialogo con maestri nazionali e internazionali, in perfetta sintonia con il percorso che Pordenone sta intraprendendo verso il 2027, quando sarà Capitale italiana della Cultura”, ha dichiarato Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone. “In questo panorama la Biblioteca Civica si riconferma punto di riferimento culturale della città, sempre pronta ad accogliere nuove espressioni artistiche e aperta a virtuose collaborazioni tra pubblico e privato.”

La mostra nasce dalla collaborazione con Antonio Mazzucchin, gestore della caffetteria della Biblioteca che si affaccia sul suggestivo chiostro, uno spazio che negli anni è diventato luogo di socialità e aggregazione nel cuore di Pordenone.

L’esposizione testimonia l’eccellenza e la vitalità di un’arte antica che continua a rinnovarsi e a emozionare, riunendo opere di intenso significato e assoluta originalità che esplorano temi universali legati alla memoria, alla vita contadina e all’essenza dell’umanità.

La mostra è visitabile presso la Biblioteca Civica di Pordenone dal lunedì al sabato, con orario 14:00-19:00 il lunedì e 9:00-19:00 dal martedì al sabato. L’ingresso è gratuito.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.