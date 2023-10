Circolo Cultura e Arti, il 19 Belliotti con “Il coraggio oltre il dovere”

PORDENONE – Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone promuove, giovedì 19 ottobre, alle ore 18, nell’ex Tipografia Savio, in via Torricella, 2 a Pordenone, l’incontro con l’autore Giandomenico Belliotti “Il coraggio oltre il dovere”, dedicato alla figura di Silvio Novembre, maresciallo della Guardia di Finanza, investigatore tenace che, negli anni Settanta del secolo scorso, riuscì a inseguire i traffici della malafinanza nazionale e internazionale, divenendo il precursore del metodo d’indagine “follow the money”.

In particolare, contribuì, insieme all’avvocato Giorgio Ambrosoli, a scoprire gli intrighi e gli scandali finanziari del faccendiere Michele Sindona e delle sue banche. Un lavoro difficile, che fini per scontrarsi con un sistema di potere, durante il quale anche il Maresciallo fu oggetto di continue pressioni, pesanti minacce e ripetuti tentativi di trasferimento che non andarono a buon fine.

Congedatosi dalle Fiamme Gialle nel 1982, prosegui il suo impegno al servizio del Paese, quale membro del Comitato di sorveglianza della Banca Privata Italiana, nominato dall’allora governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi; coadiutore dei commissari liquidatori per il crac del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e come socio fondatore del circolo Società Civile, nato a Milano nel 1985, per contribuire ad affermare la cultura della legalità soprattutto tra le giovani generazioni.

Un impegno che nel 2014 gli valse l’Ambrogino d’Oro, benemerenza civica del Comune di Milano. Nel libro l’autore ricostruisce la storia del maresciallo Silvio Novembre che, in buona parte, è quella del Paese anche attraverso la sua testimonianza diretta, raccolta prima della scomparsa avvenuta il 28 settembre 2019.

Belliotti, giornalista, laureato in Scienze della Comunicazione istituzionale e d’impresa, ha lavorato presso diverse testate giornalistiche (quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive), occupandosi di attualità, cronaca nera e giudiziaria, società, economia e lavoro.

L’incontro sarà moderato da Ada Iuri, ex assessora alla Cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro.