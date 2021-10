Circolo cultura e arti, il 3 incontro dedicato a Francesco Boni De Nobili

PORDENONE – Mercoledì 3 novembre, alle ore 18.00, nella Sala “Teresina Degan” della Biblioteca Civica di Pordenone ci sarà un incontro dedicato a Francesco Boni De Nobili, interverranno Pier Francesco di Terlizzi, Angelo Crosato, Umberto Volpe, Alberto Parigi.

L’incontro, realizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Archivio di Stato di Pordenone, sarà l’occasione per ripercorrere la sua importante attività di studioso e scrittore e per presentare il libro, uscito postumo, “La più luminosa parola. Il Rinascimento nel mondo del Pordenone” (2020).

Boni De Nobili è stato uno scrittore poliedrico (ha scritto anche per la televisione), appassionato della ricerca storica, ha al suo attivo diversi testi araldici quali il “Blasonario della Garfagnana” (2007), il “Blasonario di Spilimbergo” (2013), la revisione per “Il Gazzettino” del “Libro d’argento delle famiglie venete” di Giovanni Dolcetti col titolo “Famiglie e cognomi veneti e friulani” (2014), che gli è valso anche il “Gran Premio Scudo d’Oro” (il massimo riconoscimento italiano in ambito araldico), e lo “Stemmario di Pordenone” (2019). Ha scritto numerosi racconti e biografie dedicate a personaggi illustri come Marco Polo, Caterina Cornaro, Giovanni Antonio de’ Sacchis detto Il Pordenone.

Modalità di prenotazione: obbligo di green pass, si può prenotare di persona, chiamando il numero 0434/392976, oppure mandando una mail a biblioteca@comune.pordenone.it, il 3 sera le persone potranno entrare fino al raggiungimento della capienza consentita.