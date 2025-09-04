Coma Cose, il popolare duo il 6 settembre ad Azzano Decimo

AZZANO DECIMO – È tutto pronto per l’edizione 2025 della Fiera della Musica, ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone. Ad aprire il calendario della storica rassegna, che vedrà tre grandi concerti nella centralissima Piazza Libertà, sarà il duo dei Coma_Cose, che porteranno in città l’unica data in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia del loro nuovo tour estivo, sabato 6 settembre, con inizio alle 21.00. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, sabato dalle 19.00. Le porte al pubblico apriranno alle 20.00, tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo la partenza, lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo dei Coma_Cose, che li vede esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Si aggiunge un nuovo risultato per il duo: “Cuoricini” – già certificata disco di platino e arrivata al primo posto della classifica EarOne – è infatti nella Top 5 dei brani più ascoltati nel primo semestre del 2025 della classifica FIMI “Top of the Music”.

Il tour Coma_Cose Live 25 vede gli artisti in giro per tutta Italia con 19 date durante le quali si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, l’ultimo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

Il tour estivo è l’occasione per ascoltare live il loro nuovo album “Vita_Fusa” (il quinto in studio), un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale. “Vita_Fusa” è sperimentazione, una raffinata psichedelia di matrice 60’s, un disco molto suonato: poesia e ironia insieme.

I Coma_Cose, alias California e Fausto Lama, sono un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che unisce sonorità urbane e poetica cantautorale. Dopo l’EP d’esordio “Inverno Ticinese” (2017), conquistano pubblico e critica con il primo album “Hype Aura” (2019) e numerosi live in Italia e all’estero. Nel 2021 emozionano Sanremo con “Fiamme negli Occhi” (doppio platino) e pubblicano “Nostralgia”, seguito dal tour sold out. Con “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi” (2022) tornano al Festival nel 2023 con “L’Addio”, premiato per il miglior testo. Nel 2025 celebrano i dieci anni di carriera con il nuovo album “Vita_Fusa”, hit come “Cuoricini” e “La Gelosia”, il tour estivo e due speciali appuntamenti autunnali nei palasport di Roma e Milano.

Il calendario della Fiera della Musica 2025 vedrà poi i concerti di Serena Brancale, domenica 7 settembre, e dell’Ensemble Symphony Orchestra con lo spettacolo Alla Scoperta di Morricone, lunedì 8 settembre. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .