“Come si esprime un desiderio”, la scrittrice Odette Copat al Santin

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Alla Galleria Santin, nel corso della presentazione del romanzo “Come si esprime un desiderio” (Bompiani), la scrittrice Odette Copat ha regalato al numeroso pubblico presente in sala un’ora di profondità e leggerezza insieme. Alzarsi dopo la presentazione di un libro, consapevoli di aver ricevuto in “dono” qualcosa su cui riflettere non è sempre così scontato.

Odette Copat, nel corso del dialogo con Clementina Pace, è riuscita a creare con il suo entusiasmo e la sua ironia, un’atmosfera assolutamente magica e coinvolgente.

Ancora una volta grande soddisfazione per la Fondazione Giovanni Santin ETS che continua a proporre eventi artistici e letterari di assoluta qualità. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con FIDAPA Pordenone che sostiene da tempo diverse iniziative promosse dalla Fondazione Santin.

Franca Benvenuti

