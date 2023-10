Commemorazione dei defunti il 2 novembre

PORDENONE – Giovedì 2 novembre prossimo verrà celebrata la commemorazione dei defunti, nella giornata immediatamente successiva alla ricorrenza di Ognissanti, che celebra la gloria e l’onore di tutti i santi.

Come da tradizione, molte famiglie colgono l’occasione del primo novembre per recarsi in visita nei diversi cimiteri e ritagliarsi il tempo necessario da dedicare ai propri cari per commemorare il loro ricordo.

L’Amministrazione comunale si è preparata ad accogliere i visitatori in questa ricorrenza e a garantire il necessario decoro. Per questa ragione, l’assessore Walter De Bortoli si è recato in sopralluogo con il competente servizio cimiteriale e ha attivato un servizio di pulizia straordinaria nei cimiteri urbani di via Cappuccini, a Torre, Vallenoncello, Roraigrande e Villanova.

L’assessore ha avviato anche un confronto con Gea per aumentare il numero di passaggi previsti per lo svuotamento dei cassonetti, che nei giorni precedenti la ricorrenza di Ognissanti si riempiranno di vasi con fiori freschi e piante.

Anche in considerazione delle previsioni meteo e della pioggia di questi giorni, è stata quindi chiesta una pulizia straordinaria dei vialetti, la raccolta delle foglie, la sistemazione di tumuli provvisori.

L’assessore Walter De Bortoli chiede anche ai cittadini la collaborazione nel mantenere il decoro e l’ordine necessario per permettere a tutti di godere di un momento di raccoglimento.

Nell’ottica di questa sensibilizzazione, anche i piccoli gesti sono importanti: riporre scale, scope e bagna fiori ai loro posti aiuterà le altre persone a trovarli; gettare i rifiuti negli appositi cassonetti garantirà il mantenimento della pulizia; differenziare i rifiuti tutelerà l’ambiente; riporre piante secche, fiori e rami tagliati nel verde, mentre i vasi di plastica nel secco non riciclabile, insieme ai ceri esauriti e alle spugne.

Sicurezza, decoro ed igiene sono a vantaggio di tutta la comunità, per questo motivo l’assessore Walter De Bortoli ringrazia tutti coloro che, con il proprio comportamento e la propria sensibilità, sono attenti a questi principi.