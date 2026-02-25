12.6 C
Pordenone
mercoledì , 25 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Commercio e turismo, nuovo Codice regionale: Pordenone punta su rioni e centro storico

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – L’assessore al commercio del Comune di Pordenone, Emilio Badanai Scalzotto, ha partecipato a Udine alla presentazione del cronoprogramma del nuovo Codice regionale del Commercio e del Turismo, illustrato dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, all’auditorium Comelli della Regione Friuli Venezia Giulia. Oltre 450 tra sindaci, amministratori e rappresentanti delle categorie economiche hanno seguito l’incontro dedicato alla prima legge in Italia che unifica commercio e turismo in un unico testo, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nel novembre 2025.

«Dopo vent’anni il Friuli Venezia Giulia si dota di una norma organica che integra commercio e turismo – ha dichiarato Badanai Scalzotto –. Un testo che punta su semplificazione, meno burocrazia, liberalizzazioni e investimenti concreti, salvaguardando il ruolo dei Comuni nella gestione del settore».

Masterplan e priorità per Pordenone

Nel quadro del Masterplan regionale del commercio, Pordenone individuerà aree prioritarie su cui convogliare risorse dedicate: rioni e quartieri periferici, ma anche zone del centro storico da rivitalizzare come piazza Risorgimento, via Trento e vicolo delle Acque.

«Il commercio di vicinato è un presidio sociale prima ancora che economico – ha aggiunto l’assessore –. Il passaggio generazionale rischia di lasciare vuoti difficili da colmare. I sostegni previsti dal Codice vanno nella direzione giusta e il Comune è pronto a intercettare tutte le opportunità disponibili».

Sul fronte dei Distretti del commercio, il Comune punta a rafforzare la governance territoriale, potenziando l’ufficio comunale per costruire una sinergia stabile tra enti locali, Regione e distretto.

Due bandi già attivi

Intanto le imprese pordenonesi possono contare su due strumenti operativi.

Il primo è il bando regionale per imprese e start-up giovanili (under 40), aperto dal 25 febbraio al 25 marzo 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

Il secondo è il 2° bando del Great Distretto, con scadenza il 30 aprile 2026, rivolto alle PMI commerciali, artigianali, turistiche e di servizio con vetrina su strada nei Comuni del Distretto (Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola). Il contributo copre il 50% della spesa ammissibile, da 2mila a 5mila euro, per interventi di digitalizzazione, efficientamento energetico e videosorveglianza.

Cosa prevede il nuovo Codice

La riforma riduce drasticamente l’impianto normativo: gli articoli passano da 567 a 147 e i regolamenti attuativi da 29 a 12. Per il triennio 2026-2028 sono stanziati 242 milioni di euro, di cui 86,5 milioni già nel 2026; circa la metà delle risorse sarà destinata direttamente alle imprese.

Il cronoprogramma prevede un’attivazione progressiva degli strumenti nel corso del 2026: dai fondi per il turismo ai contributi per il commercio, fino alle misure per consorzi, reti d’impresa, locali storici, negozi di vicinato e distretti. I bandi legati alle misure del secondo semestre 2026 saranno operativi nel primo semestre 2027.

Per Pordenone, conclude Badanai Scalzotto, «si apre una stagione di opportunità concrete: l’importante è farsi trovare pronti».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.