Con Mifri Veso Pordenone vanta una nuova atleta italiana

PORDENONE – Pordenone può vantare di una nuova atleta italiana. L’ufficializzazione è arrivata quest’oggi, 26 giugno, in Comune e così Mifri Veso, giovane triplista di origini congolesi ma nata a Pordenone 17 anni fa, potrà ora gareggiare con la maglia azzurra e tenere alto il tricolore.

Mifri è stata ammessa alla 5° Geometri della nostra città ma la sua passione è l’atletica, in cui spicca nel salto triplo e nel salto in lungo. Tesserata con la Atletica Brugnera-Pordenone Friulintagli, è campionessa italiana juniores di salto triplo e, grazie alla cittadinanza italiana, ora potrà finalmente partecipare ai campionati europei di atletica che si terranno dal 7 al 10 agosto a Gerusalemme, vestendo con orgoglio la maglia della nostra nazionale.

Nel 2022 ha realizzato il record italiano indoor under 18 con un triplo da mt 12,88, che quest’anno ha confermato e che le è valso il primato regionale di categoria e la qualificazione ai prossimi europei under 20.

​Entusiasta, l’assessore allo sport Walter De Bortoli si è congratulato con Mifri per «gli straordinari risultati che ha raggiunto fino a qui» rivolgendole un enorme in bocca al lupo da parte sua, del sindaco Alessandro Ciriani e di tutta Pordenone, affinché ai prossimi europei sappia fare del suo meglio, tenendo alto il nome della nostra città.

​

Afferma l’assessore De Bortoli: «Ragazzi come Mifri e suo fratello minore Eliezer, che gioca con il Sistema Basket Pordenone, sono un bell’esempio per tutti i giovani sportivi. Rappresentano infatti un modello di impegno, tenacia e tanto lavoro alle spalle, fatto di sacrifici e allenamenti. L’Amministrazione di Pordenone è orgogliosa di Mifri e della sua determinazione e le augura di collezionare un successo dietro l’altro».

​