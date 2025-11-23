Confcommercio c’è.. e ci mette il cuore’, il 24 novembre all’Ascom

PORDENONE – Conferenza stampa, lunedì 24 novembre, alle 11.30 nella Sede Ascom – P.le dei Mutilati 4, a Pordenone.

In questa occasione sarà presentato il progetto a cura di Terziario Donna e Gruppo provinciale Panificatori‘Confcommercio c’è… e ci mette il cuore’.

Si tratta della seconda iniziativa solidale che si propone il coinvolgimento delle imprese locali, le comunità e le persone in un’azione concreta di sensibilizzazione e sostegno alle donne vittime di violenza.

Interverranno i presidenti di Confcommercio Fabio Pillon, Silvia Radetti Terziario Donna, Marino Nardo gruppo Panificatori, Silvia Brunetta Voce Donna e l’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità di Pordenone Guglielmina Cucci.