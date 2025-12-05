12.5 C
Confcommercio: violenza di genere, un biscotto di solidarietà

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sono state distribuite in questi giorni nei panifici del territorio le nuove confezioni contenenti il biscotto artigianale conosciuto nella tradizione locale come “sbrega” (a forma di cantuccio e fatta con mais, zucca, uvetta e Verduzzo) con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga della violenza di genere.

L’iniziativa è promossa da Terziario Donna e gruppo Ascom Panificatori nell’ambito del secondo progetto “Confcommercio c’è… e ci mette il cuore” a sostegno delle attività promosse e gestite da Voce Donna, da ventotto anni impegnata nella tutela delle vittime di violenza sul territorio.

Nell’edizione di quest’anno il nuovo biscotto è stato rivisitato per l’occasione dalla panificatrice di Pordenone Flavia Piccinin. La raccolta fondi sarà destinata a supportare l’attività dell’associazioni Voce Donna.

Nella foto: il banchetto allestito dal Panificio Piccinin

