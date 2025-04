Convegno il 12 “Diritti e dignità. Tutela degli animali tra etica e legge”

PORDENONE – Sabato 12 aprile 2025 alle ore 18.00, presso la sala ex Tipografia Savio di Pordenone, si terrà un importante convegno dal titolo “Diritti e dignità. Tutela degli animali tra etica e legge”, promosso da LAV (Lega Anti Vivisezione) e FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

Un appuntamento di grande rilievo culturale e sociale, dedicato alla riflessione sul profondo e complesso legame tra esseri umani e animali, analizzato da diverse prospettive: giuridica, etica e sociale. In un’epoca in cui la sensibilità verso il benessere animale è in costante crescita, il convegno rappresenta un momento di confronto, consapevolezza e ispirazione per tutta la cittadinanza.

Ad aprire l’incontro sarà la Presidente dell’associazione Fidapa, sezione di Pordenone, Morena Cristofori, che introdurrà i lavori e illustrerà gli obiettivi dell’iniziativa. Seguirà l’intervento della dott.ssa Nicoletta Silvestri, rappresentante di LAV, che porterà la voce del volontariato e dell’impegno concreto per la difesa degli animali.

Sul fronte normativo, la dott.ssa Giovanna Morsanutto, avvocato, offrirà un approfondimento sulla legislazione vigente in materia di tutela animale, evidenziando le criticità ancora aperte e le prospettive di miglioramento del quadro giuridico.

Il convegno sarà arricchito dalla partecipazione di due scrittrici, Daniela Dose e Chiara Vergani, che condivideranno le loro esperienze e i loro racconti dedicati al mondo animale. Le parole della narrativa si intrecceranno con le riflessioni giuridiche e attiviste, offrendo uno sguardo emotivo e personale sul tema, capace di toccare il cuore e la coscienza dei presenti.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica, stimolare un dialogo costruttivo e promuovere una cultura della cura, del rispetto e della responsabilità nei confronti di tutti gli esseri viventi. Partecipare significa contribuire, con la propria presenza e attenzione, a costruire un futuro più giusto e compassionevole per ogni creatura.