Corto che passione, rassegna cortometraggio italiano a Cinemazero martedì 14 ottobre

PORDENONE – Martedì 14 ottobre alle ore 18.00 torna a Cinemazero l’appuntamento con Corto che passione, la rassegna dedicata al meglio del cortometraggio italiano contemporaneo. Un’occasione preziosa per scoprire, sul grande schermo, le nuove voci del cinema breve, autori e autrici capaci di condensare in pochi minuti storie intense, poetiche e attuali.

Il programma di questa nuova edizione offre quattro opere diverse per tono, stile e ambientazione, ma accomunate da uno sguardo attento sull’essere umano e sulle contraddizioni del nostro tempo.

In Superbi di Nikola Brunelli, la celebre tradizione culinaria delle olive ascolane diventa lo sfondo di una storia familiare fatta di cambiamento, fatica e identità, mentre il giovane Ismail porta nel borgo di Ascoli un vento di novità che mette in discussione un equilibrio consolidato. Con Amarena di Sabrina Iannucci, invece, l’attenzione si sposta sul tema dell’amore e delle relazioni: Paolo e Claudia, alla vigilia del matrimonio, si trovano di fronte a un bivio esistenziale che li costringe a interrogarsi su cosa significhi davvero amarsi.

Le altre vite di Niccolò Folin ci conduce in un futuro prossimo, dove una nuova tecnologia consente di dialogare con chi non c’è più. Un racconto delicato e profondo che riflette sul dolore del distacco, sulla memoria e sulla speranza di riconciliazione.

Infine, Sommersi di Gian Marco Pezzoli ci riporta a un’estate recente nella Valle del Santerno, dove due adolescenti inconsapevoli, tra noia e incoscienza, si ritrovano travolti da una tragedia più grande di loro e da una natura pronta a reclamare la propria forza.

Corto che passione è un progetto promosso dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), Rai Cinema e Alice nella Città, con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC e dell’Italian Short Film Association. Una rete virtuosa che sostiene e valorizza il cortometraggio come forma d’arte autonoma e laboratorio creativo per il cinema del futuro.

L’appuntamento è aperto a tutti e tutte, con ingresso unico a 4 euro.