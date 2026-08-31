Cronache dalla poltrona: The Dog Stars, Ridley Scott porta la fine del mondo a Bordano

PORDENONE – È arrivata la fine del mondo, una pandemia tipo Covid ha sterminato quasi tutta l’umanità, la civiltà è collassata, la gente si spara addosso per una scatoletta, Jacob Elordi vaga disperato con un vecchio aereo Cessna cercando qualche essere umano che non sia completamente impazzito e tutto questo, succede a Bordano in Friuli Venezia Giulia.

Sì, perché Ridley Scott, classe 1937, evidentemente non ha ancora nessuna intenzione di pre-pensionamento all’orizzonte, ha guardato il Tagliamento, le Prealpi Giulie, Bordano, il Cansiglio e dintorni e ha deciso che quello era il suo Colorado post-apocalittico. Forse con la complicità del suo regista della seconda unità, Roy Bava, italianissimo e pronipote, nipote e figlio d’arte dei grandissimi Eugenio, Mario e Lamberto che da soli coprono oltre un secolo di cinema…

E caspita, al veve reson chell’om de Ridley! Ci ha visto giusto il buon Scott

Per circa tre settimane il Friuli Venezia Giulia è diventato l’America dopo la catastrofe e perfino la deliziosa e incontaminata valletta verde e fiorata di Bordano è stata trasformata nel rurale aeroporto abbandonato dove vivono i protagonisti Hig e Bangley.

La cosa leggermente inquietante o bellissima a seconda di come la si voglia vedere, per noi locals, è che, per ambientare in un mondo post-apocalittico Bordano e dintorni, basta togliere qualche cartello stradale e non si nota neanche troppo la differenza.

The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, tratto dal bestseller di Peter Heller, parte però da un’ideuzza ormai consumata fino all’osso: virus micidiale, umanità quasi estinta, sopravvissuti sparsi, bande di feroci stronzoni armati fino ai denti e pochissime persone ancora convinte che valga la pena comportarsi da esseri umani.

Il nostro eroe è Hig, Jacob Elordi, giovane pilota, meccanico, vedovo, poli-traumatizzato, malinconico, bellissimo e altissimo. Vive con Jasper, il suo cane, e con Bangley, cioè Josh Brolin in modalità Josh Brolin da western definitivo: armi, barba, cappellino trucker e pessimismo e filosofia tipo “prima gli spariamo, poi eventualmente scopriamo se volevano venderci delle enciclopedie”. Se Hig rappresenta quel poco di fiducia nell’umanità che ancora sopravvive, Bangley è uno che alla fine della civiltà si è probabilmente sentito finalmente libero di essere se stesso.

E poi appunto c’è Jasper. Il cane. Se la prima parte del film ha ritmo ed intensità lo dobbiamo anche alla sua (loro) interpretazione: per parecchio tempo è anche il personaggio con il quale si empatizza di più. Per interpretarlo ne hanno utilizzati tre, tutti cani italiani. In pratica persino la componente canina della fine del mondo è Made in Italy. C’è da dire che anche come “animalalari” (gli addestratori che forniscono animali per i set) noi italiani siamo tra i migliori al mondo.

Hig continua a volare con il suo Cessna sopra montagne, fiumi e rovine alla ricerca di viveri e soprattutto di qualche segnale che là fuori esista ancora qualcosa. Finché intercetta una misteriosa comunicazione radio proveniente dalla cittadina del Colorado Grand Junction e decide di partire. Perché evidentemente quando il genere umano è quasi estinto, possiedi un aereo del 1956 tenuto insieme con lo sputo e fil di ferro e una radio gracchia qualcosa da centinaia di chilometri di distanza, la scelta più intelligente è mollare tutto e andare a vedere.

(Attenzione: spoilerino!) Da lì The Dog Stars comincia a mescolare praticamente qualsiasi cosa. Un po’ The Last of Us, un po’ western, un po’ survival movie, un po’ melodramma, un po’ storia d’amore, un po’ spot gigantesco per le montagne italiane e assai National Geographic pettinato con Jacob Elordi spettinato.

Ogni tanto Scott Ridley si ricorda di essere Ridley Scott e tira fuori una sequenza che mette tutti a tacere. La sua zampata di fresco 88enne ci rimette al mondo con scene spettacolari di grande impatto e bellezza e di cui lui si disegna personalmente storyboard dettagliatissimi per gestire fino a 5 macchine da presa che riprendono la scena in contemporanea.

Una pacchia per gli studios, visto che Ridley gira solo quello che poi monterà nel film eliminando tempi morti e facendo risparmiare un botto di tempo e soldi! Possiamo menarcela quanto vogliamo, ma quest’uomo sa ancora girare da Dio. Prende un Cessna, un fiume, quattro montagne, un visore termico notturno e qualche disperato con il fucile e costruisce immagini di una potenza che molti registi con quarant’anni di meno dovrebbero guardare e prendere appunti.

L’assalto notturno al rifugio di Bangley, le sequenze aeree, gli inseguimenti, i tramonti, il Cessna che arranca per decollare mentre mezzo mondo vuole sparargli addosso: quando parte la macchina visiva, il buon vecchio Ridley è ancora lì sempre sul pezzo a offrirci sequenze memorabili.

Il problemino forse è tutto quello che deve succedere tra una scena spettacolare e l’altra. Perché la sceneggiatura. i dialoghi, le dinamiche dei personaggi non inventano praticamente una mazza di niente. Pandemia, perdita, lutto, bande di predoni, uomo che torna bestia, comunità isolate, speranza di ricostruire qualcosa, amore che forse rinasce quando ormai sembra finito tutto. Abbiamo già visto ogni singolo ingrediente almeno una ventina di volte, e qui forse non si intravede neppure lo sforzo di innovare o rimescolare queste strutture trite e un po’ stanchine.

A tratti sembra addirittura che gli attori abbiano ricevuto sceneggiature diverse di due film differenti. Jacob Elordi e Margaret Qualley sembrano convinti di stare facendo un Nicholas Sparks post-apocalittico, qualcosa tipo “Le pagine della nostra vita dopo che sono morti tutti”. Josh Brolin e Guy Pearce invece sono chiaramente dentro un western e aspettano solo qualcuno che porti i cavalli per andare a ubriacarsi al saloon. Ridley Scott, nel frattempo, sembra soprattutto innamorato dell’aereo. E come dargli torto.

Il vecchio Cessna vola, tossicchia, sputacchia, precipita, viene rattoppato, riparte, rischia di distruggersi, viene inseguito e continua eroicamente a stare in aria. Alla fine ha quasi un arco narrativo più completo di alcuni personaggi.

Jacob Elordi, poverin, dentro quella striminzita cabina sembra uno che tenta di infilarsi nella macchinina a pedali della Chicco. È lungo, un lungagnone tormentato, tutto griffato Carhartt, tiene spesso quella boccuccia stretta da un James Dean cucciolone e guarda l’orizzonte come se ogni montagna gli ricordasse la moglie perduta. Funziona? Tutto sommato sì. Anche perché quando sei Jacob Elordi e Ridley Scott ti piazza davanti a un tramonto friulano grande quaranta metri sullo schermo metà del lavoro è fatto.

Margaret Qualley è probabilmente quella che riesce a dare più sfumature al poco materiale psicologico che ha a disposizione, mentre Josh Brolin fa magnificamente ciò per cui sembra essere nato: Josh Brolin con un fucile, quasi un genere cinematografico autonomo.

Guy Pearce arriva, fa Guy Pearce, è sospettoso, armato, incazzato e offre sostanzialmente una seconda variante dello stesso modello umano di Bangley/Brolin, stessa barba, stesso cappellinaccio trucker, stessa super attitudine western. Ma il film, alla fin fine scorre gradevole.

Ridley Scott è troppo bravo per farlo deragliare. Anche perché i paesaggi sono magnifici, e perché c’è una malinconia autentica dietro questa umanità ridotta ai minimi termini. Scorre perché ogni tanto, tra una sparatoria e un volo panoramico, in qualche modo arriva davvero la domanda che interessa al film: cosa rimane di noi quando spariscono società, regole, istituzioni, comodità e perfino la certezza del domani? È forse lì che The Dog Stars trova qualcosa di suo. Non tanto nella fine del mondo, che ormai al cinema abbiamo visto talmente tante volte che ci siamo quasi abituati, quanto nella volontà testarda di Hig di cercare ancora qualcuno, amare ancora qualcuno, aiutare qualcuno, continuare insomma a comportarsi da essere umano quando forse essere umani non conviene più.

E noi locals possiamo nel frattempo goderci un gigantesco cortocircuito cinematografico. Perché sullo schermo dovrebbe esserci il Colorado. Ma è il Tilliment! Quella è Bordano. Quelle sono le nostre montagne. La produzione, oltretutto, ha lasciato sul territorio qualcosa di molto più concreto delle belle immagini: 102 tecnici e maestranze regionali coinvolti, 110 comparse, circa 3,4 milioni di euro di spesa diretta e un indotto stimato in 6,1 milioni.

Quindi The Dog Stars non sarà certo il nuovo Blade Runner, non ha l’originalità di Alien, non cambierà la storia del cinema e probabilmente fra dieci anni nessuno lo citerà tra i cinque capolavori di Ridley Scott. Ma è cinema fatto con un mestiere impressionante, ha un cast che regge, un cane (tre) bravissimo, un Cessna sgarrupato e meravigioso e soprattutto un regista di 88 anni che continua a girare film giganteschi con l’energia di uno che ha appena ricevuto la sua prima cinepresa. Averghene!

Pasqualino Suppa