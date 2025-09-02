23.7 C
Pordenone
martedì , 2 Settembre 2025
Dal 10 settembre un nuovo medico di base a Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Dal 10 settembre Pordenone potrà contare su un nuovo medico di medicina generale, il dott. Simone Frisulli.

In un periodo in cui si registra un’importante carenza di medici di base in molte aree del Friuli Venezia Giulia, come del resto in tutta Italia, questa figura risulta fondamentale per il sistema sanitario, sia perché fa da filtro evitando accessi inutili ai Pronto Soccorso, sia perché consente di monitorare e seguire anche i pazienti con patologie croniche in una realtà demografica che conta sempre più anziani. L’aspettativa di vita è infatti aumentata a 86 anni per le donne e 81,6 anni per gli uomini.

​«Ho deciso di partecipare all’assegnazione degli “Ambiti territoriali carenti di Medico del ruolo unico di Assistenza Primaria” – spiega il dott. Frisulli – da un lato per un atto di responsabilità, essendocene un grande bisogno, dall’altro perché questa è una professione che mi piace molto. Mi appassiona stare a contatto con i pazienti e con le persone che necessitano di cure, assistenza, aiuto e parole di conforto. Mi auguro – conclude Frisulli – che sempre più giovani colleghi facciano la mia stessa scelta, trovando soddisfazione in una professione capace di fare il bene per la collettività».

​A dare il benvenuto al nuovo medico di base, il sindaco Alessandro Basso, che afferma: «Sono grato al dott. Frisulli per aver deciso di aprire il suo ambulatorio proprio a Pordenone, in un momento storico in cui la mancanza di medici è tangibile anche nella nostra comunità. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro».

​L’ambulatorio si trova a Pordenone in via Mameli 25/B e aprirà il 10 settembre 2025. Per scegliere il dott. Simone Frisulli come medico di base è necessario seguire la consueta procedura attraverso il portale “Sesamo” o recandosi alla Cittadella della Salute in via Montereale.

