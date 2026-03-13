Dalla guerra al petrolio fino ai tassi: i tre fattori che stanno muovendo l’economia

Per capire cosa sta succedendo oggi nell’economia mondiale possiamo immaginare l’economia come una grande macchina composta da tanti ingranaggi. Se uno di questi ingranaggi rallenta o si inceppa, anche gli altri iniziano a muoversi in modo diverso.

In questo momento ci sono diversi fattori che stanno influenzando questa macchina.

Il primo riguarda la fiducia delle persone. Negli Stati Uniti, all’inizio di marzo, la fiducia dei consumatori è scesa. Questo significa che molte famiglie sono diventate più prudenti nelle spese. Quando le persone si preoccupano per guerre o tensioni internazionali, tendono a spendere meno e a mettere più soldi da parte. Se la gente compra meno prodotti, le aziende vendono meno e l’economia rallenta.

Un altro pezzo importante del puzzle è il lavoro. Negli Stati Uniti le offerte di lavoro sono aumentate a gennaio, ma le assunzioni restano deboli. È un po’ come se i negozi mettessero cartelli con scritto “cerchiamo personale”, ma poi assumessero con molta cautela. Questo succede spesso quando le imprese non sono sicure su come andrà l’economia nei mesi successivi.

Poi c’è la crescita economica, cioè quanto velocemente cresce la ricchezza prodotta da un paese. Negli Stati Uniti la crescita del PIL dell’ultimo trimestre è stata rivista al ribasso allo 0,7%. Non è un crollo, ma indica che l’economia sta crescendo più lentamente di quanto si pensasse.

Un altro elemento molto importante è l’inflazione, cioè l’aumento dei prezzi. Negli Stati Uniti i prezzi al consumo sono saliti del 2,4% su base annua a febbraio, mentre l’inflazione “core” (che esclude energia e cibo) è arrivata al 3,1%. Questo tipo di inflazione è quello che le banche centrali osservano con più attenzione perché mostra quanto sono forti le pressioni sui prezzi nell’economia.

Quando l’inflazione resta alta, le banche centrali tendono a mantenere i tassi di interesse elevati. Questo è uno dei motivi per cui alcune banche d’affari stanno rinviando le previsioni sui tagli dei tassi della Federal Reserve.

Spostandoci in Europa, il quadro è un po’ più fragile. La produzione industriale è scesa sia nell’area euro sia in Italia. Questo significa che le fabbriche stanno producendo meno beni rispetto a prima. In Germania, che è la principale economia industriale europea, anche gli ordini alle industrie sono scesi in modo molto forte e le esportazioni hanno registrato un calo.

Una delle ragioni di queste difficoltà è il costo dell’energia. Se il prezzo dell’energia rimane alto per molto tempo, produrre diventa più costoso per le aziende. Alcuni economisti tedeschi avvertono che un prolungato rincaro dell’energia potrebbe ridurre la crescita economica nei prossimi anni.

Ed è qui che entra in gioco un altro fattore: le tensioni geopolitiche. Le guerre o i conflitti in Medio Oriente spesso influenzano il prezzo del petrolio e del gas. Se il petrolio sale molto, aumentano i costi di trasporto e di produzione in tutto il mondo. Questo può alimentare l’inflazione.

Negli ultimi giorni però il prezzo del petrolio è sceso dopo che gli Stati Uniti hanno consentito alcuni acquisti di greggio russo. Questo dimostra quanto il mercato dell’energia sia sensibile alle decisioni politiche.

Anche altre materie prime reagiscono alle tensioni internazionali. L’oro, per esempio, tende a salire quando gli investitori cercano un bene considerato più sicuro nei momenti di incertezza.

Nel frattempo, anche gli investitori stanno diventando più cauti. Nell’area euro la fiducia degli investitori è scesa a marzo, segno che molti temono che la guerra e i costi dell’energia possano rallentare la ripresa economica.

Infine ci sono i mercati finanziari più nuovi, come le criptovalute. Il Bitcoin è salito fino a circa 71.000 dollari, sostenuto anche dall’ottimismo sulle regole che potrebbero essere introdotte negli Stati Uniti.

Se proviamo a riassumere tutto in modo semplice, possiamo dire che oggi l’economia mondiale è influenzata da tre grandi forze. La prima è l’inflazione, che determina le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse. La seconda è la crescita economica, che dipende da quanto consumano le famiglie e da quanto producono le imprese. La terza è la geopolitica, cioè le tensioni internazionali, che possono influenzare energia, fiducia e mercati finanziari.

Quando questi tre elementi si muovono insieme, l’economia cambia direzione. E proprio come succede in una macchina con tanti ingranaggi, basta che uno di questi inizi a girare più lentamente perché tutto il sistema debba adattarsi.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it