di anni 68
Ne danno il triste annuncio la sorella Lidia, il cognato Roberto, i nipoti Maicol, Marisol con Andrea e Nicolò, la zia, i cugini ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 8 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Roberto giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Roberto Luciano Praturlon Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo