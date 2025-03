Dedica 2025, il 20 prima presentazione nuova edizione “Il Messaggero”

PORDENONE – Al festival Dedica 2025 è il momento della presentazione della nuova edizione italiana de “Il Messaggero. Vita di Muhammad il Profeta” (Iperborea) di Kader Abdolah, protagonista della 31ma edizione della rassegna: giovedì 20 marzo, alle 20.45, nel convento di San Francesco, con la partecipazione dell’autore e della giornalista e traduttrice Alessandra Iadicicco.

“Il Messaggero” è un romanzo che offre una rivisitazione personale e letteraria della vita del profeta Maometto. L’autore intreccia storia e immaginazione, cronaca e poesia, per raccontare la complessità di un’avventura umana, religiosa e politica che l’Occidente non può ignorare. La narrazione segue la vita di Maometto, un mercante analfabeta ma visionario, membro di un clan illustre nella Mecca del VII secolo.

Profondamente preoccupato per l’arretratezza del suo popolo, Maometto aspirava a migliorare la condizione delle donne, promuovere la libera circolazione delle idee e ottenere rispetto per la sua gente. La sua esperienza mistica con un dio onnipotente ha portato a una trasformazione che ha cambiato per sempre il mondo.

Il romanzo è narrato da Zayd, figlio adottivo e cronista di Maometto, che, dopo aver raccolto le rivelazioni divine nel Corano, sente l’urgenza di raccontare la vita del Profeta. Zayd sottolinea che per comprendere il Corano è essenziale conoscere Maometto come sognatore, amante della vita e uomo curioso.

Attraverso questa opera, Abdolah mira a costruire ponti fra culture diverse, offrendo una prospettiva unica sulle origini dell’Islam e sul suo fondatore. La sua scrittura invita i lettori a riflettere sul potere della parola e sul mistero divino, avvicinandosi alla figura di Maometto con la leggerezza di una storia romanzata.

Alessandra Iadicicco, laureata in filosofia all’Università di Pavia, è una traduttrice di rilievo che ha lavorato su opere di autori come Martin Heidegger, Ernst Jünger, Arthur Schnitzler, Franz Kafka e Peter Handke. Insegna traduzione letteraria e saggistica dal tedesco alla Civica Scuola Superiore per Interpreti e traduttori “A. Spinelli” di Milano e collabora con diverse testate giornalistiche, fra le quali “La Lettura” del “Corriere della Sera”.

