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Dedica, il 18 in prima nazionale Il libro di Kells, nuovo romanzo di Chalandon

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – È uno degli appuntamenti più attesi del festival Dedica quello in programma domani, mercoledì 18 marzo, alle 20.45, a Pordenone, con la presentazione in prima nazionale del nuovo libro di Sorj Chalandon, “Il libro di Kells” (Guanda). A causa dell’elevato numero di richieste, l’incontro è stato spostato al Capitol, a conferma dell’interesse che sta suscitando il festival e lo scrittore francese, fra le voci più autorevoli della narrativa europea contemporanea.

Accanto all’autore interverrà Federica Manzon, scrittrice e direttrice editoriale di Guanda, in un dialogo che attraverserà i temi centrali del romanzo: identità, memoria, violenza e possibilità di riscatto. “Il libro di Kells” si presenta infatti come un’opera intensa e stratificata, in cui Chalandon intreccia elementi autobiografici e finzione narrativa per restituire il ritratto di una giovinezza segnata da fratture profonde e da un costante bisogno di ridefinizione di sé.

A diciassette anni, il protagonista lascia Lione e una famiglia segnata dalla violenza paterna, portando con sé pochi oggetti essenziali, tra cui una cartolina raffigurante il celebre manoscritto medievale che darà il nome alla sua nuova identità. A Parigi, tra solitudine e miseria, l’incontro con la militanza politica rappresenta una possibilità di appartenenza e di riscatto, destinata però a incrinarsi di fronte alle contraddizioni e alle derive della lotta.
Ne emerge un racconto potente, capace di interrogare il rapporto tra ideali e realtà, tra slancio collettivo e responsabilità individuale. Chalandon costruisce così una narrazione che è insieme confessione e romanzo, memoria personale e affresco generazionale, mantenendo sempre uno sguardo lucido sulle ferite del passato e sulle ambiguità dell’impegno.

L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione e posto numerato, disponibile in biglietteria del festival e online. Una serata che si annuncia come uno dei momenti più significativi di questa edizione, dedicata alla forza della letteratura di raccontare la complessità dell’esperienza umana.

Info 0434 26236 e per le sere di spettacolo 366 9505094, [email protected].
www.dedicafestival.it
Facebook: Dedica festival Pordenone
X: @dedicafestival
Instagram: dedica_festival
Youtube: Dedica Festival

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