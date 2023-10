Dieci anni di Lady Avventura il 25 ottobre in sala Degan

PORDENONE – Un grande traguardo per le “Lady Avventura “che festeggiano 10 anni di avventure e di solidarietà.

Il Presidente del Panathlon Massimo Passeri, con Morena Cristofori Presidente Fidapa, le due associazioni di cui fanno parte le ladies, hanno organizzato il 25 ottobre alle ore 17:30 nella saletta Degan della Biblioteca Civica di Pordenone la presentazione del libro “10 ANNI DI AVVENTURE” che sarà presentato in via del tutto eccezionale da Maria Giovanna Elmi che giungerà a Pordenone proprio per incontrare le ladies.

Verrà allestita dalle ambasciatrici di solidarietà anche una mostra fotografica per raccontare attraverso le immagini, di donne e di bambini,i meravigliosi viaggi solidali fatti in questi 10 anni.

Ringraziamo gli sponsor perché grazie a loro è stato possibile realizzare questi ricordi: L’Assicurazione Generali Dante di Pordenone, il Policlinico San Giorgio, la DOMOVIP, lo studio Orange, l’Hotel Prata Verde, l’Hotel Luna di Vigonovo, l’Hotel Santin e Gli Amici dell’Arte della solidarietà e del Lavoro e al Comune Di Pordenone per il Patrocinio.

In questo libro abbiamo voluto raccogliere,ricordare e celebrare i progetti andati a buon fine in questi 10 anni,sarà un momento molto bello per rivivere e per raccontare con le immagini gli interessanti incontri fatti.

A tutte le meravigliose persone che abbiamo incontrato, a tutti i bambini, i ragazzi, le donne, gli anziani, le suore, vogliamo dire grazie per l’arricchimento che hanno portato nella nostra vita.

Romanina Santin