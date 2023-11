Diminuzione tariffa di fascia alta dei parcheggi

PORDENONE – Buone notizie per cittadini e commercianti di Pordenone. Rispondendo ad una loro richiesta, il Comune ha messo in atto una nuova misura che da gennaio 2024 andrà ad abbassare ulteriormente la tariffa dei parcheggi di fascia alta in città.

​

Già nel 2016 l’amministrazione, allora appena insediatasi, aveva riscontrato che la tariffa di € 1,60 degli stalli blu era troppo elevata e quindi, con uno dei primi provvedimenti, l’aveva abbassata a € 1,40.

​Ora, per venire incontro alle tasche dei cittadini, ma anche per favorire i commercianti e per invogliare l’utilizzo dei parcheggi da parte di chi arriva in centro a fare shopping o a visitare Pordenone, la tariffa viene ulteriormente ridotta a € 1,20.

​«Una misura che è motivo di soddisfazione – afferma l’assessore al commercio Elena Ceolin – poiché messa in campo in un momento in cui si registrano aumenti delle utenze, non ci sono ristori da parte di Stato o Regione, con diversi conti da far quadrare. Una misura a favore dei cittadini, del commercio e della vitalità della nostra città».

​

Tale provvedimento, come spiegato dall’assessore alla mobilità Lidia Diomede, può essere messo in atto grazie alla chiusura positiva del Bilancio da parte dell’Amministrazione. «Inoltre – aggiunge il sindaco Alessandro Ciriani – rappresenta la nostra risposta ai cittadini, ai residenti e ai commercianti, ai quali avevamo promesso che avremmo ulteriormente abbassato la tariffa di fascia alta. Purtroppo la crisi economica, l’aumento delle materie prime e l’inflazione ci hanno messo in difficoltà e hanno fatto slittare i tempi, ma oggi abbiamo mantenuto la parola data e questo, per noi è fonte di soddisfazione».