9.2 C
Pordenone
martedì , 4 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Disordini Muggia-Pordenone, il comunicato della società neroverde

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
CALCIO LEGA PRO 2022-23 - PORDENONE VS PERGOLETTESE, 1-1

PORDENONE – Sui disordini a fine partita Muggia-Pordenone, campionato di Eccellenza é arrivato ufficiale della formazione neroverde.

“Il Pordenone Fc esprime profonda amarezza per i fatti accaduti ieri allo stadio “Zaccaria” di Muggia, dissociandosi da ogni forma di violenza e provocazione. Riteniamo altresì che i tifosi neroverdi, così come i sostenitori locali e le due Società, siano parte lesa della spiacevole situazione verificatasi nel post partita. Tifosi che si distinguono per una presenza sempre numerosa, calorosa e corretta. Un quadro ben distante dalle accusatorie e improprie ricostruzioni lette da più parti in queste ore nel web e sui social.

A rovinare il clima di festa e amicizia sugli spalti fra le due tifoserie (Muggia e Pordenone) è stato l’arrivo allo stadio di sostenitori di altra “fede”, che nulla c’entravano con l’evento in svolgimento; aspetto evidenziato da tutte le parti coinvolte, tifoserie e Società.
La presenza e provocatoria condotta di questi “estranei” ha indotto precauzionalmente le forze dell’ordine a dividere giustamente le tifoserie nel secondo tempo e scortare i sostenitori neroverdi all’uscita fino al pullman.

Al momento dell’uscita, mentre proseguivano i battibecchi verbali a debita distanza fra i tifosi neroverdi e questi “estranei”, sono intervenute le forze dell’ordine con cariche “di alleggerimento” nei confronti degli ultras del Pordenone. La Società Pordenone Fc ritiene che tale forte misura non sia stata proporzionata a quanto stava realmente accadendo, considerata anche l’impossibilità di scontri fisici in quanto le tifoserie risultavano già ben separate oltre che dal cordone di forze dell’ordine anche da un alto muro di cinta e dalla soprastante rete metallica (delimitazione dell’area retrostante gli spogliatoi che si affaccia sul parcheggio).

A sostegno di tale valutazione ci sono i video – circolati già da ieri sera nel web – fedele testimonianza di quanto accaduto e da cui si evince il provvidenziale intervento dei dirigenti dell’ordine pubblico – a loro va un sincero ringraziamento -, che si frappongono a più riprese tra tifosi neroverdi e le stesse forze dell’ordine per ricomporre verbalmente, non senza difficoltà, l’accaduto.

La Società, presente durante i fatti sopra descritti, con spirito collaborativo confida di essere ascoltata nella ricostruzione dell’accaduto dalle Autorità competenti”.

Presidente Pordenone Fc
Gian Paolo Zanotel

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.