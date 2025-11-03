Disordini Muggia-Pordenone, il comunicato della società neroverde

PORDENONE – Sui disordini a fine partita Muggia-Pordenone, campionato di Eccellenza é arrivato ufficiale della formazione neroverde.

“Il Pordenone Fc esprime profonda amarezza per i fatti accaduti ieri allo stadio “Zaccaria” di Muggia, dissociandosi da ogni forma di violenza e provocazione. Riteniamo altresì che i tifosi neroverdi, così come i sostenitori locali e le due Società, siano parte lesa della spiacevole situazione verificatasi nel post partita. Tifosi che si distinguono per una presenza sempre numerosa, calorosa e corretta. Un quadro ben distante dalle accusatorie e improprie ricostruzioni lette da più parti in queste ore nel web e sui social.

A rovinare il clima di festa e amicizia sugli spalti fra le due tifoserie (Muggia e Pordenone) è stato l’arrivo allo stadio di sostenitori di altra “fede”, che nulla c’entravano con l’evento in svolgimento; aspetto evidenziato da tutte le parti coinvolte, tifoserie e Società.

La presenza e provocatoria condotta di questi “estranei” ha indotto precauzionalmente le forze dell’ordine a dividere giustamente le tifoserie nel secondo tempo e scortare i sostenitori neroverdi all’uscita fino al pullman.

Al momento dell’uscita, mentre proseguivano i battibecchi verbali a debita distanza fra i tifosi neroverdi e questi “estranei”, sono intervenute le forze dell’ordine con cariche “di alleggerimento” nei confronti degli ultras del Pordenone. La Società Pordenone Fc ritiene che tale forte misura non sia stata proporzionata a quanto stava realmente accadendo, considerata anche l’impossibilità di scontri fisici in quanto le tifoserie risultavano già ben separate oltre che dal cordone di forze dell’ordine anche da un alto muro di cinta e dalla soprastante rete metallica (delimitazione dell’area retrostante gli spogliatoi che si affaccia sul parcheggio).

A sostegno di tale valutazione ci sono i video – circolati già da ieri sera nel web – fedele testimonianza di quanto accaduto e da cui si evince il provvidenziale intervento dei dirigenti dell’ordine pubblico – a loro va un sincero ringraziamento -, che si frappongono a più riprese tra tifosi neroverdi e le stesse forze dell’ordine per ricomporre verbalmente, non senza difficoltà, l’accaduto.

La Società, presente durante i fatti sopra descritti, con spirito collaborativo confida di essere ascoltata nella ricostruzione dell’accaduto dalle Autorità competenti”.

Presidente Pordenone Fc

Gian Paolo Zanotel