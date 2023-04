E’ tempo di qualificazioni olimpiche per i pesisti pordenonesi

PORDENONE – I pesisti pordenonesi Mirko Zanni e Cristiano Ficco vanno a caccia del pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La medaglia di bronzo di Tokyo 2021, portacolori del GS Esercito e della Pesistica Pordenone, e il giovane Ficco (figlio d’arte; anche il papà Vincenzo fu azzurro dei pesi), che appartiene alle Fiamme azzurre e al High Quality Power di San Giorgio della Richinvelda, saranno tra i protagonisti dal 15 al 22 aprile dei Campionati Europei Assoluti in programma a Yerevan, in Armenia. L’obbiettivo per entrambi è la qualificazione alla prossima rassegna a cinque cerchi, Zanni nella categoria fino a 73 kg, Ficco nella – 102. I due hanno speso gli ultimi mesi a Roma nel quartier generale della Fipe per allenarsi con il resto della comitiva azzurra e affinare l’affiatamento e lo spirito di corpo. Un buon risultato agli Europei spalancherebbe le porte della prossima Olimpiade perché, contrariamente a quanto avveniva in passato, ora basta una gara ben fatta per qualificarsi e non è necessario mantenere un certo standard di rendimento per i due anni precedenti per alimentare la propria posizione nel ranking. Per entrambi le chance di strappare già in Armenia il pass per Parigi sono alte.

Intanto Sara dal Bo’, enfant prodige della Pesistica Pordenone, ha preso parte agli Europei Under 17, tenutisi a Durazzo, in Albania. Nonostante la ragazzina di Cordenons sia solo un 2009, è stata aggregata al gruppo azzurro dal direttore tecnico della Federpesi per potyer accumulare esperienza internazionale. L’ottavo posto ottenuto è stato più che lusinghiero, se si considera che lei, una 13enne, si confrontava con ragazze alle soglie dei 17 anni. “E’ stata portata per fare esperienza – ha commentato il tecnico della Pesistica Pordenone, Luigi Grando – e ha sorpreso tutti con un risultato al di sopra delle attese. Ora il suo obbiettivo sarà il titolo europeo Under 15”.